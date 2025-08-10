Kojim danima su najveće gužve ka Grčkoj i kako da ih izbegnete: Ovo su alternativni granični prelazi koji vam mogu uštedeti sate čekanja!
Najveće gužve pri ulasku u Grčku su petak i subota, nedelja i pri izlasku ponedeljak.
Sezona letnjih odmora svake godine donosi velike gužve na granicama u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj i Grčkoj. Najizraženije su tokom vikenda u julu i avgustu, kada najveći broj turista kreće put mora.
Iako pravilo ne postoji i stanje na granicama nikada ne može sa sigurnošću da se predvidi, iskustva pokazuju koji su dani i termini najkritičniji, ali i kada je najbolje krenuti na put.
Najveće gužve na Evzoniju
Granični prelaz Evzoni, najčešći izbor naših turista, uvek je najopterećeniji u julu i avgustu.
• Najveće gužve: petak i subota (ulaz u Grčku), nedelja i ponedeljak (izlaz iz Grčke)
• Posebno kritični datumi: 1. u mesecu i produženi vikendi u Severnoj Makedoniji
• Česta situacija: jedni čekaju i po 4 sata, dok drugi koji stignu samo pola sata kasnije, granicu pređu za 20 minuta
• Posle 14h gužve su manje na ulazu u Grčku
• Najkraće čekanje na Evzoniju je tokom noći – do 3h ujutru
Produženi vikendi i neradni dani u Severnoj Makedoniji 2025.
Gužve na granici dodatno povećavaju praznici i neradni dani u Severnoj Makedoniji, kada mnogi građani koriste priliku da otputuju u Grčku.
Neradni dani i produženi vikendi u 2025:
• 1. maj (četvrtak) - Praznik rada
• 24. maj (subota) - Sveti Ćirilo i Metodije
• 6. jun (petak) - Pedesetnica
• 2. avgust (subota) - Dan Republike
• 28. avgust (četvrtak) - Uspenje Presvete Bogorodice
• 8. septembar (ponedeljak) - Dan nezavisnosti
• 11. oktobar (subota) - Dan narodnog ustanka
• 23. oktobar (četvrtak) - Dan makedonske revolucionarne borbe
• 8. decembar (ponedeljak) - Sveti Kliment Ohridski
U tim terminima gužve su najveće od četvrtka uveče ili petka, pa sve do nedelje i ponedeljka. Ako ne možete da ih izbegnete – računajte na duže čekanje.
Alternativni granični prelazi
Prohor Pčinjski (Srbija - Severna Makedonija)
• Preporučuje se u periodu od 15. jula do 15. avgusta, posebno porodicama sa decom
• Put je duži za oko 12 km, ali čekanja su kraća nego na Preševu
• Prelaz je otvoren 24 sata, ali put ima više krivina
Dojran (Severna Makedonija - Grčka)
• Dobra alternativa u julu i avgustu kada su gužve na Evzoniju
• Do prelaza se dolazi isključenjem kod Smokvice, pa preko Marvinaca i Valandova
Medžitlija - Níki (kod Bitolja)
• Takođe rasterećeniji prelaz, posebno u jeku sezone
Gužve na putevima unutar Grčke
Ako idete ka Solunu, Olimpskoj regiji ili Halkidikiju:
• Petkom popodne Solunjani i vikendaši iz Severne Makedonije masovno kreću ka moru - putevi su prepuni.
• Nedeljom popodne gužve su u povratku, ka Solunu.
• 15. i 16. avgusta, kada se u celoj Grčkoj slavi Velika Gospojina, gužve su ogromne i na putevima i u letovalištima. Tih dana slobodan smeštaj gotovo da ne postoji.
Saveti za lakši prolaz
• Krenite radnim danom - gužve su tada manje i na putevima i na granici.
• Izbegavajte dolazak na Evzoni u 6h po srpskom (7h po grčkom vremenu), jer je tada smena carinika i policajaca i može se čekati dodatno i bez gužve.
• Ako pušite - obavezno ugasite cigaretu pred ulazak u kontrolnu zonu.
• Skinite naočare za sunce i spustite prozor kada razgovarate sa policijom ili carinom.
• Pomerite časovnik jedan sat unapred nakon ulaska u Grčku (promena vremenske zone).
• Ako ste do tada bili nervozni ili se svađali sa saputnicima - zaboravite na to u trenutku kad uđete u Grčku. Pustite grčku muziku i uživajte u putovanju.
