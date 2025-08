U Srbiji 30% trogodišnjaka ima cirkularni karijes, roditelji često pitaju da li se on leči. Odgovor na to pitanje dao je dečji stomatolog u penziji, prof. dr Jovan Vojinović.

- Naziv predstavlja stari termin za razaranje prednjih mlečnih zuba do treće godine, a stručno prihvačeni naziv je danas agresivni karijes ranog detinjstva. Karijesno razaranje zuba u prvim godinama (ali i u kasnijim uzrastima) je posledica narušene ravnoteže u ustima usled sprovođenja loših navika u ishrani , bogatoj u slobodnim šećerima i lošoj oralnoj higijeni - naveo je on na svojoj Instagram stranici.

- Roditelji su slabo obavešteni o prevenitvnim merama neophodnim da se očuvaju zubi zdravim, a trebalo je da ih dobiju u toku prve godine života deteta (od pedijatra i stomatologa). Dalje, veliki propust zdravstvenog sistema je, kod pojave simptoma karijesa u ranom detinjstvu , česta tvrdnja da se on kod tako male dece ne može lečiti, da mlečni zubi nisu važni i slično. Prema najnovijim ispitivanjima preko 90% tako obolelih mlečnih zuba nije sanirano - istakao je dr Vojinović.

- Bez profesionalne intervencije nema uspešnog zaustavljanja oboljenja zuba. Samo tretman (popravljanje) zahvaćenih zuba ne rešava problem širenja bolesti. Najvažnije je prvo povratiti poremećenu ravnotežu u ustima. To se postiže detaljnom analizom rizika koji su dovele do oboljenja i njihovim neutralisanjem. Na osnovu rizika se određuju preventivne mere i učestalost preventivnih pregleda. Postojanje rizika i prevencija na osnovu njega može da se odredi i pre bilo kakvih simptoma i spreči pojava karijesa - napisao je on i dodao: