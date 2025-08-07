Slušaj vest

Pojedini turisti iz Srbije koji tokom letnjih meseci borave u Grčkoj ne poštuju propise te zemlje, te im često i presedne letovanje zbog novčanih kazni!

Pre nekoliko dana par iz Srbije kažnjen je sa 900 evra i to zato što tokom vožnje kvada nisu imali kacige.

- Iznajmljen je kvad, zbog nenošenja kacige policija prilikom zaustavljanja oduzme ključ. Nisu upisani nikakvi podaci. U policijskoj stanici ne uzimaju nikakve podatke samo daju papir sa brojem računa da se uplati kazna 900 €. Običan papir, ništa sa memorandumom. Da li to može biti prevara? Šta raditi? Navodno samo vlasnik kvada može preuzeti ključeve nakon plaćanja kazne. U ugovoru o iznajmljivanju upisan broj vozačke dozvole - navodi se u anonimnoj poruci koja je objavljena na Fejsbuk stranici "Grčka info".

Priložena je i fotografija papirića koji su dobili sa brojem računa.

Mnogi korisnici su pisali da je prevara u pitanju, a u proveravanje se uključila i administratorka grupe Nataša.

- Nije prevara, provereno je sve. U pitanju su brojevi računa opštine Laganas na Zakintosu gde se to i desilo. Zaključavam objavu - napisala je Nataša.