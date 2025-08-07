Uroš, koji već neko vreme živi u Nemačkoj, kaže da se ne isplati svima selidba u tu zemlju

Mnogi građani Srbije i dalje gaje uverenje da je Zapad, a naročito Nemačka, "obećana zemlja" - mesto gde se snovi ostvaruju, gde se radi manje, a zarađuje više, gde su plate visoke, a život bezbrižan.

Međutim, da nije baš tako ispričao je i jedan naš Uroš koji već neko vreme živi u Berlinu.

Uroš je odgovorio na pitanje koje mnoge zanima i rekao da bi u 2025. u Nemačku trebalo da se sele samo ljudi koji imaju dobre diplome ili dobro poznaju neki zanat.

- Ako se seliš u Nemačku da bi ceo život čistio ili radio u prodavnici, bolje ostani u Srbiji! - poručio je Uroš na Tiktoku gde ima nalog "urosrakic".

U svom videu, Uroš objašnjava da su troškovi života u Nemačkoj veliki. Kirije su visoke, a strancima nije lako da se naviknu na jezik koji ne poznaju, otuđenost, udaljenost od porodice i prijatelja. A plata, koju mnogi zamišljaju kao spas, na kraju meseca često ne ostavi mnogo više nego što bi se zaradilo u Srbiji.

- Seledba u Nemačku, ili u ostatak sveta bilo gde, se trenutno isplati samo za ljude koji imaju jako dobru diplomu koja je u velikoj potražnji (IT, medicina sa specijalizacijom, memadžment, biznis) ili znaju neki dobar zanat koji je takođe u potražnji - električar, moler... Ako imate jedno od ta dva, i ako pričate jezik, vrlo lako ćete naći posao i zarađivaćete jako dobar novac. U Srbiji, s druge strane, pogotovo u Beogradu, ako se samo malo potrudite, trenutno može jako fino da se zaradi, do te mere da vam se ne isplati da se selite u Nemačku da biste radili u prodavnici, plaćate jako visoke kirije, ne poznajete nikoga, ne poznajete jezik, jer vam ta plata neće biti ništa mnogo veća nego što je ona u Srbiji - kaže on.

Posebno će biti teško u stranoj zemlji, kaže, ako se selite isključivo zbog novca.

- Ukoliko se selite samo zbog novca, a ne zbog želje da upoznate druge kulture i da otvorite sebi malo vidike, veliko je pitanje da li ćete izdržati i istrajati u tome - smatra Uroš koji nas na taj način podseća da je možda krajnje vreme da prestanemo da idealizujemo sve što je tuđe.