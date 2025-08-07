Porodice došle do smeštaja koji su platili i rezervisali pa poljubili vrata

Dve porodice iz Srbije uredno su rezervisale i platile smeštaj preko sajta Buking. Međutim, nakon što su stigli "poljubili su vrata".

Prema rečima Nataše, admina Viber grupe "Grčka info", obe porodice su rezervisale objekat, ali ih po dolasku niko nije dočekao.

Nataša je objasnila da vlasnik (čiji broj su dobili nakon rezervacije) ili neko ko se predstavio kao vlasnik, im je rekao da on nema ništa s tim vilama i da zovu Buking.

- Buking im je vratio novac, ali su jedva našli smeštaj za sebe, a za drugu porodicu su našli samo na jednu noć - navela je ona i dodala:

- Ako ste uplatili ovaj smeštaj u ponudi sajta Booking.com ili možda planirate - nemojte jer su dve porodice sa decom došle i "poljubile vrata".

Priložila je i fotografiju pomenutog smeštaja:

Dve porodice uplatile i rezervisale smeštaj pa poljubili vrata Foto: Prinstcreen Booking