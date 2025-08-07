Slušaj vest

Dve porodice iz Srbije uredno su rezervisale i platile smeštaj preko sajta Buking. Međutim, nakon što su stigli "poljubili su vrata".

Prema rečima Nataše, admina Viber grupe "Grčka info", obe porodice su rezervisale objekat, ali ih po dolasku niko nije dočekao. 

Nataša je objasnila da vlasnik (čiji broj su dobili nakon rezervacije) ili neko ko se predstavio kao vlasnik, im je rekao da on nema ništa s tim vilama i da zovu Buking.

shutterstock-1766719502-copy.jpg

- Buking im je vratio novac, ali su jedva našli smeštaj za sebe, a za drugu porodicu su našli samo na jednu noć - navela je ona i dodala:

- Ako ste uplatili ovaj smeštaj u ponudi sajta Booking.com ili možda planirate - nemojte jer su dve porodice sa decom došle i "poljubile vrata".

Priložila je i fotografiju pomenutog smeštaja:

shutterstock_2619918667.jpg
WhatsApp Image 2025-06-28 at 14.47.50_6b103233.jpg
gc.jpg
stockphotovlasinavlasinskojezerocrnatravaserbiavlasinalakeduringhotsummerdays1548258803.jpg

KRAĐE U GRČKOJ SVE ČEŠĆE, TURISTI OSTAJU BEZ SMEŠTAJA I KROVA NAD GLAVOM! Čačanka se suočila sa prevarom, direktor YUTE objašnjava: Očekivanja su previsoka! Izvor: Kurir televizija