Slušaj vest

Veliki je broj nesrećnih i nemilih događaja sa našim ljudima na letovanju u inostranstvu ove godine. Zbog toga se ponovo pokreće pitanje značaja putnog osiguranja - individualno, grupno, porodično, ili preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Važno je da budemo osigurani i smanjimo neprijatnosti i troškove.

Ubod pčele, krpelja ili ježa, kontakt sa meduzom, uganuće, bol u zubu, stomačni problemi neke su od situacija koje mogu da pokvare odmor i zahtevaju hitan odlazak lekaru.

Sa zdravstvenom karticom Srbije hitna medicinska pomoć omogućena je u 25 država sa kojima je potpisan međuda državni sporazum. Među njima - sve države bivše Jugoslavije, ali i Nemačka, Francuska, Italija, Austrija, Turska.

U zemljama sa kojima Srbija nema potpisan sporazum, poput Grčke, osiguranici RFZO-a sami plaćaju troškove lečenja, a po povratku im se refundira.

Foto: Shutterstock

- Potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se u filijali fonda.Pre toga je potrebno da se osiguranici jave izabranom lekaru koji će da sačini izveštaj o zdravstvenom stanju. Taj izveštaj se donosi na lekarsku komisiju, oni donose ocenu o zdravstvenom stanju i ukoliko je ocena pozitivna izdajemo potvrdu. Da bi bilo refundirano potrebno je da budu ispunjena dva uslova - da je usluga bila hitna i da nije bilo smetnji, zdravstvenih smetnji za izdavanje potvrde - rekla je Vesna Latinović iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Na put bez polise odlazi 20 odsto ljudi

Svega 20 odsto ljudi bira da na put krene bez polise, tvrde iz Udruženja osiguravača Srbije.

- Zašto je ova polisa važna? Ona vam pruža zaštitu i sigurnost u slučaju nezgoda, bolesti ili drugih ne planiranih situacija tokom putovanja, a to je najjednostavnije rešenje da rešite neki zdravstveni problem koji se pojavio tokom putovanja - dakle ne mora da bude ni hitan, niti je potrebno bilo kakvo vađenje potvrda pre toga - naveo je Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije.

Foto: Kurir TV

Polisa za četvoročlanu porodicu za 10 dana puta i do 8.000 dinara

Za četvoročlanu porodicu privatna polisa za period od 10 dana košta oko 4.000 dinara. U zavisnosti od paketa i do 8.000. I RFZO nudi opciju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

- Po našoj polisi period od 10, 11 dana, individualna polisa je oko 975 dinara uz mogućnost popusta 20 odsto za članove porodice. Izdaje se i za starije od 75 godine za period od 30 dana - dodala je Vesna Latinović.

U kojim zemljama važi srpska zdravstvena knjižica Foto: RZZO

Privatnu polisu mnogi biraju jer može da se kupi i nekoliko minuta pred izlazak iz zemlje. I kada nismo sigurni da li je putno osiguranje zaista potrebno, stručnjaci savetuju - na put nikako bez osiguranja.

Države u kojima važi srpska zdravstvena knjižica Države bivše Jugoslavije

Francuska

Italija

Nemačka

Austrija

Mađarska

Slovačke

Češka

Azerbejdžan

Australija

Turska

Belgija

Velika Britanija

Grčka

Danska

Kanada

Kina

Kipar

Libija

Luksemburg

Panama

Norveška

Poljska

Rusija

Tunis

Holandija

Švajcarska

Švedska