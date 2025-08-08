Slušaj vest

Zamislite da se budite uz miris espresa, šetate kaldrmisanim ulicama pitoresknog italijanskog sela i pijuckate vino s lokalnim komšijama - a sve to u kući koju ste platili samo jedan evro. Ne, nije šala! Italija zaista nudi kuće po simboličnoj ceni - a dobra vest je da i građani Srbije mogu da ih kupe.

Italija Foto: Gianniblues / Alamy / Profimedia

- Mnogi mali gradovi i sela u Italiji, posebno na jugu zemlje (Sicilija, Sardinija, Kalabrija, Basilicata), suočavaju se sa ozbiljnim problemima - stanovništvo stari, mladi se sele u veće gradove ili u inostranstvo, a kuće ostaju prazne, napuštene i propadaju. Zbog toga su lokalne vlasti odlučile da pokrenu posebne programe "kuća za 1 evro". Cilj je da se ove napuštene kuće ne prodaju zbog zarade, već da se privuku novi stanovnici, spasu stari objekti od propadanja, oživi lokalna ekonomija - jer novi vlasnici troše novac na renoviranje, kupuju lokalne proizvode i otvaraju male poslove, kao i obnovi život u selima - škole, trgovine i lokalne usluge koje se zatvaraju kada nema dovoljno ljudi, pa je cilj da se sela ponovo napune i ožive - navodi se na Tik tok nalogu "svetukratko".

Kupovina kuće za 1 evro, navode, nije samo jeftina nekretnina - to je deo šire strategije da se spasu sela i sačuva italijansko nasleđe.

Italija ostrvo Elba Foto: Shutterstock

Da li građani Srbije mogu da učestvuju?

Da, mogu. Italija nema posebna ograničenja po pitanju državljanstva - što znači da i srpski državljani mogu konkurisati za kuće iz ovog programa, uz ispunjenje uslova koje svaka opština pojedinačno propisuje.

Koji su uslovi?

Cena kuće je simbolična - ali postoje obaveze.

Foto: Printscreen/Instagram/honeymint

Renoviranje: Kupac se obavezuje da u roku od 1 do 3 godine renovira kuću. Troškovi renoviranja mogu biti od 20.000 do 70.000 evra, u zavisnosti od stanja objekta.

Depozit: Većina opština traži depozit (2.000-5.000 evra) kao garanciju da će renoviranje biti sprovedeno.

Plan radova: Potrebno je podneti plan renovacije i dobiti odobrenje.

Foto: Printscreen/Instagram/saralivigni_

Ugovor o kupoprodaji: Kada sve bude spremno, potpisuje se ugovor kod italijanskog notara.

Neke opštine nude dodatne podsticaje, kao što su poreske olakšice ili subvencije za obnovu, posebno ako kupac odluči da otvori mali biznis u mestu.

Kako pronaći oglase

Mnoge opštome oglašavaju prodaju kuća na svojim zvaničnim sajtovima, a neki gradovi organizuju onlajn aukcije, pa je važno pratiti zvanične objave.

Šta vam treba od papira ako ste iz Srbije?

Potreban je validan pasoš, italijanski poreski broj (Codice Fiscale) - može se izvaditi u Italiji ili preko konzulata, dokaz o sredstvima za renovaciju (u nekim slučajevima), a zbog jezika i birokratije, preporučuje se saradnja sa lokalnim advokatom (notarom) i prevodiocem.

Da li se isplati?

Foto: Profimedia

Za one koji sanjaju o životu u Italiji, vikendici s dušom ili čak otvaranju pansiona - da! Nije džabe, ali je i dalje daleko povoljnije od tržišnih cena nekretnina.