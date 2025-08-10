Slušaj vest

Bojana iz Srbije pre mesec dana spakovala je kofere i preselila se u Švajcarsku. U zemlji Alpa, čokolade i satova, Bojana je otkrila jedan potpuno novi svet u kojem, kako kaže, ljudi prestaju da dišu u 22 sata, a pranje veša se zakazuje.

Foto: Tik Tok Printscreen/trifunovicbojana

- Ovde ni komšija ne diše posle deset sati uveče. Prvi put čujem svoje misli i sopsveno varenje. Kad povučem vodu u WC šolji kao da je zemljotres - započela je ona šaljivo priču o svom iskustvu na Tiktok nalogu "trifunovicbojana".

Možda posle 22 sata u Švajcarskoj jeste tiho, ali je priroda prelepa.

Foto: Tik Tok Printscreen/trifunovicbojana

- Udisajem, imam osjećaj da mi se jetra regeneriše. Toliko je čisto, da osjećam grižu savesti kad mi upadne mrvica u torbu. Ne znaš da li da fotkaš, plačeš od lepote ili se izuješ i zagrliš drvo!

U Švajcarskoj život ima svoj raspored. A on se završava tačno u 18h.

- Ako ste gladni posle toga - žao mi je! - dodaje.

Foto: Tik Tok Printscreen/trifunovicbojana

Švajcarska, znaju svi, važi za uređenu zemlju. Zakon se, bez izuzetka, poštuje.

- Osećam da ću biti kažena ako pogrešno trepnem - kaže.

Mašine za pranje veša su u zgradi zajedničke, pa je posebna priča zakazivanje terimina za pranje. A tek cene u prodavnicama...:

Foto: Tik Tok Printscreen/trifunovicbojana

- Zakažeš termin kao da ideš na intervenciju u bolnicu. Subota, 11 sati, samo tada smeš da imaš čiste gaće. A kada kupiš nešto u supermarketu, kao da si kupio pola deonice firme.

Red, mir i tišina su, priznaje, super. Ali Bojana ne može da ne primeti: