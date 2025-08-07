Slušaj vest

Korisnik društvene mreže X objavio je da je uštedeo električnu energiju tako što je na klimi podesio režim rada "dry mode" koji je, inače, posebno koristan za gradove koji su bliže moru i imaju visok nivo vlažnosti. Stručnjaci kažu da se uz pomoć ove opcije otklanja višak vlage i čini vazduh u domu zdravijim. Ujedno štedi se energija, jer ventilator i kompresor rade manjim brzinama.

- Stigao račun za struju. 3 i po somića. Nisam gasio klimu. Stalno uključen dry mode. Neki fini čovek jedared objasnio ovde tu foru - pisalo je u objavi koja je pokrenula lavinu komentara.

Sudeći po reakcijama mnogi grašani nisu znali za ovaj trik za uštedu struje dok su neki istakli da je bitno podesiti klimu na 26 stepeni i da se postiže isti efekat.

Kurir vam u nastavku teksta donosi detaljni spisak saveta kako da vam klima radi ceo dan, a da računi ostanu pod kontrolom.

Ne preterujte sa hlađenjem

Većina ljudi pravi istu grešku, čim uđu u stan, uključe klimu na 20 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da je idealna temperatura leti 25 do 26 stepeni. Svaki stepen niže povećava potrošnju struje za pet do sedam odsto!

Zatvorite sve prozore, spustite roletne

Dok klima pokušava da rashladi vaš prostor, sunčevi zraci kroz prozor rade protiv vas. Zatvorene roletne, zavesa ili folija za stakla mogu da snize temperaturu u prostoriji i do pet stepeni - bez dodatnog trošenja struje!

Ne zaboravite filtere!

Verovali ili ne, zaprljani filteri u klimi mogu da povećaju potrošnju i do 15 odsto! Pranje filtera jednom u dve nedelje traje svega par minuta, a može znatno poboljšati rad uređaja.

Iskoristite i "eco" i "sleep" režime

Mnogi klima-uređaji imaju štedljive režime rada, koji postepeno prilagođavaju temperaturu, posebno noću. U sleep režimu, klima troši manje struje, a vi i dalje imate komforan san.

Ventilator kao saveznik

Ako uključite stoni ili plafonski ventilator, hladan vazduh će se bolje rasporediti, pa klima može raditi na višoj temperaturi. Manja potrošnja isti efekat!

Hladite samo jednu prostoriju

Ako rashlađujete ceo stan, potrošnja skače. Zato zatvorite vrata prostorija koje se ne koriste neka klima radi tamo gde ste vi.

Staru klimu zamenite inverterom