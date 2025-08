Vetar slab i umeren, u Vojvodini kratkotrajno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.

Upaljen meteo alarm

Vreme narednih dana

U četvrtak ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.