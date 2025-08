Slušaj vest

Kažu da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena. Diskutabilno je koliko su oni koji su sa druge strane zakona uspešni, ali javnost, pored njihovih dosijea intrigira i uloga žena u njihovom životu i u kriminalnim radnjama. Predmet kuloara uglavnom su žene koje se kreću u estradnim krugovima, jer nije tajna da su neke od njih slabe i upućene na takve. No, one koje vladaju iz senke su javnosti uglavnom nepoznate, dok i same ne postanu meta obračuna ili hapšenja.

Da li je mit ili zabluda da žene vole žestoke momke i da li one koje su se pored takvih skrasile imaju bilo kakav uticaj na funkcionisanje kriminalnih klanova? Koja je njihova uloga i da li su svesno na takav život pristale, o toj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije" Slađana Nedeljković, novinarka Kurira čija je uža specijalnost crna hronika, Milica Stanimirović novinarka i Blaža Marković, bivši policajac i predsednik pokreta Novi ljudi - nova snaga Srbije.

Foto: Kurir Televizija

- Većina tih žena je upućena u te radnje koje obavljaju njihovi izabranici, ali ne možemo generalizovati. Tamara Đurić je pozvana kao svedok na suđenje Vračarcima, a po sudskim spisima je poslužila kao orijentir za likvidaciju Aleksandra Šarca, koji je jedan od žrtava ove kriminalne grupe. Njen suprug je i od ranije bio poznat po nekim ilegalnim poslovima, odnosno poslovima sa druge strane zakona. Nju verovatno ne možemo staviti u isti tabor sa ostalima. Ali ono što je očito jeste da te žene nose skupoceni nakit, torbe, žive na nekoj visokoj nozi i svako od nas bi postavio pitanje odakle priliv tolikog novca - kaže Nedeljković i dodaje:

- Na suđenju Belivukovoj kriminalnoj grupi, svedočila je supruga ubijenog. Rekla je da je tog kobnog dana dobila od supruga poruku da će on svoj blindirani automobil dovesti na auto plac, a da će joj se zatim pridružiti. Sudija ju je pitala da li joj je sumnjivo što njen suprug ima blindirani auto, ona je rekla - ne. Postavlja se pitanje zašto se nisu zapitale čime se njihovi muškarci bave. Mislim da pojedine žene uživaju u tome da budu u luksuzu i bogatstvu i da im nije bitno poreklo novca. Mnoge su bile spremne da spasu život svog supruga.

Foto: Kurir Televizija

Marković naglašava da ne postoji mogućnost da žene ne znaju čime se njihov izabranik bavi:

- Žene vole snažne muškarce, muškarce sa druge strane zakona koji imaju novac. Kad imaš novca, brzo živiš, brzo umreš i onda ženi ostane novca tog pokradenog. Želja svakog muškarca je da stoji jaka žena pored njega, koja je spremna i život da da. Nemoguće je da žene ne znaju čime im se muževi bave, pa to je možda bilo u ranijem vremenu kada nisu postojali mobilni telefoni - rekao je Marković i dodao:

- Te žene imaju veze i u policiji, sve je to povezano, pogotovo ako su atraktivne. Naravno da ona zna čime se bavi njen muškarac. Daću vam jedan primer: koleginica je davno tražila od mene 100.000 dinara, u ono vreme kada je to vredelo više, kako bi kupila garderobu. Mama je pripremala ćerku već da zgrabi nekog bogatog muškarca. To kreće od kuće.

Foto: Kurir Televizija

Stanimirović ocenjuje da žene kriminalaca nemaju lagodan život, te da proživljavaju isto što i njihov izabranik, samo još emotivnije:

- Sada sve kreće od društvenih mreža, gde devojčice gledaju starlete koje pokazuju svoj luksuzni život, torbice, blindirane automobile. Ja da sam sada godište tih devojčica i da me neko nije naučio šta je normalno, i ja bih se možda oduševila takvim životom. Koliko ja znam, takve žene poprilično trpe i nemaju uopšte tako lagodne živote, i ta jedna torbica je mnogo suza i straha pretrpela - kaže Stanimirović i dodaje:

- Ali, generalno tu ima dosta porodičnog nasilja. One znaju poprilično dosta i, naravno, da ne legnu mirno sa tim da spavaju. Ne znaju da li će im se muževi vratiti živi ili mrtvi, pa one to nadomeste estetskom korekcijom ili nekom novom torbom, ali se ne leči gde treba da se leči određeni kompleks.

