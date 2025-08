Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša posetio je danas Suboticu gde se sastao sa gradonačelnikom Stevanom Bakićem sa kojim je razgovarao o nacionalnim manjinama, saradnji i unapređenju njihovog položaja. Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio kako je razgovor bio konstruktivan i sadržajan, da je to bila i prilika za podsećanje da je Subotica višenacionalna sredina u kojoj žive pripadnici više od 20 manjinskih nacionalnih zajednica, da čak četiri nacionalna saveta – mađarske, bunjevačke, nemačke i hrvatske nacionalne manjine, imaju svoje sedište u Subotici i da je to nešto što ovaj grad čini specifičnim.

„Ima nekoliko pitanja koja moraju da se regulišu. Biće zanimljivo čuti mišljenje od naših kolega iz Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, jer imamo pet nacionalnih manjina čiji jezik nije blizak srpskom, a to je mađarska, albanska, romska, aškarlijska i egipatska nacionalna zajednica. Nama je izuzetno bitno da regulišemo to pitanje kako ćemo rešiti približavanje odnosa Srbije sa svojim nacionalnim zajednicama. Zahvaljujući razumevanju od vrha države, konkretno od onoga što čini predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pa do lokalne samouprave, svi smo svedoci kuda treba da idemo kao nacionalne manjine. A to jeste u potpunosti konzumirati naša prava, s tim da ni u kom slučaju time ne smemo da ugrozimo prava većine. Naprotiv, prava manjina i većine treba da se približi i da u potpunosti budu identični, u smislu korišćenja građanskih prava“, naglasio je Beriša.