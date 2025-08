Slušaj vest

Svetska nedelja dojenja, koja se obeležava od 1. do 7. avgusta, u Srbiji protiče u duhu promocije i razvijanju svesti o značaju dojenja. Ovog vikenda je udruženje „Roditelj“ u Čačku održalo radionicu s ciljem da podigne društvenu svest o značaju i prednostima dojenja i unapredi zaštitu zdravlja majke i deteta.

Ove godine se ta nedelja obeležava u devet gradova Srbije, među kojima je i Čačak, gde se Svetska nedelja dojenja obeležava po prvi put. Sagovornica za Kurir ispričala je svoje iskustvo sa dojenjem:

- Taj pokušaj je bio veoma neuspešan, iz razloga što mislim da je jako slaba uključenost medicinskog osoblja koji treba da edukuje i mlade mame kako se to radi, na koji način se to radi i da nas ohrabre uz neku određenu podršku. Mislim da je to samo možda slovo na papiru, ali u praksi je to mnogo drugačije, baš negativno iskustvo.

- Sve više imamo situacija gde majke imaju poteškoća sa tim prvim kontaktom sa bebom i sa prvim počecima dojenja i zbog toga vrlo često i odustaju već u toku prvog ili drugog meseca bebinog života. Majčino mleko je od neprocenjive važnosti za razvoj deteta, takođe ima dosta benefita i za majku, međutim nekako nam nedostaje informacija i u zdravstvenom sistemu - objasnila je Katarina Stevlić, vršnjačka savetnica za dojenje Udruženja "Roditelj".

Idalje se osuđuju žene koje doje svoju decu u javnosti. Gole grudi "na izvol'te" su postale prihvatljive, pa čak i poželjne u svrhu pornografije, zarad dobijanja lakova na društvenim mrežama, profitiranja na specijalnim platformama za odrasle, ali kada gladno dete zaplače - majke posežu za dohranom jer uvek će se naći neko ko će ženu koja doji svoje dete u javnosti staviti na stub srama, uvrediti i poniziti.

- Najlepši prizor na svetu je majka sa bebom na grudima. Ručica koja majku dodiruje i nogica koja se kobelja – ja sam veliki zagovornik toga da dete svuda treba na grudi staviti. Otkad je sveta i veka, to su scene koje su bile u klesane u kamenu u Grčkoj i u Egiptu. Veliki umetnici su upravo slikali tu scenu - kaže Šantić i dodaje:

- Sve se izopačilo, bezobrazluk je kad neko kaže da je to vulgarno. Nema ništa lepše nego kad priglite svoje dete na grudi. Dete sluša otkucaje srca svoje majke, oseća toplinu. Ružno je da neko kaže da je to vulgarno, pogotovo što se stavljaju silikoni sa dekolteima do pupka, sa otvorenim leđima. E to je ružno. Rijaliti raznorazni su vulgarni, a ne nečiji novi život. Valjda su i njih njihove majke dojile.

Vukelić Vendi je donela ikonu Presvete Bogorodice koja drži dete u naručju, time objašnjava da je to prirodna i duhovna pojava i da od toga ne treba bežati:

- Uvek treba konsultovati Boga, da vidimo šta On kaže jer On nas je i stvorio. Samo glup čovek može da bude Darvinovac. Ako nas je Bog stvorio, On nam je dao i neke zakone. Ja pored sebe imam ikonu Presvete Bogorodice Mlekopitateljnice. Ovu ikonu je naslikao Sveti apostol Luka, on je bio jedan od 70-orice apostola. On je, po predanju, ostavio igumanski štap, patericu i ikonu Svete Bogorodice Mlekopitateljnice koju bi trebalo da u nekom nadolazećem vremenu uzme jedan kraljevski sin, a to će biti Sveti Sava - kaže Vukelić Vendi i dodaje:

- Znak da će to biti on je taj što je paterica zabodena tamo gde je bio grob Svetog Save Osvećenog, i on će da padne i tako se i desilo. Ikona se nalazi u Svetoj Gori, gde se Sveti Sava borio da autokefalnost podari našoj crkvi. Ako nema puno duše, onda mi živimo u haosu. Pa upravo se vidi poruka ove ikone Mlekopitateljnice – da ona svog sina hrani životnom hranom, Božijom hranom. Ako radimo za Boga, a ne za đavola, onda trebamo da postupamo onako kako je nacrtano na ikoni.

Stanišić ističe da postoji neosnovana osuda majki koje doje svoju decu na javnom mestu, te je ispričala svoje iskustvo:

- Postoje žene koje zaista osuđuju po javnim mestima i to je za mene skandalozno. Ja sam majka dva dečaka i zahvalna sam što sam mogla oboje da ih dojim. Postala sam mlada mama i dojila sam dete i na fakultetu, i dok sam studirala, vodila sam ih sa sobom. Dojila sam ih i u autobusu, parkovima, pa i u crkvi. Kada smo krstili sina, dete je zaplakalo, želelo je da jede - ispričala je Stanišić i dodaje:

- To je najlepši osećaj, to ništa nije sramota. To je dar od Boga. Ako je Majka Božija to pokazala primerom, onda to treba da bude i u našim životima normalno. Nijedna majka ne doji dete da bi pokazala svoj seksipil, postoje i pelene sa kojima se prekrije bebina glava.

