- Kad sam bila mala, deka me je vodio na to takmičenje "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju", onda smo došli na ideju muži ja da odvedemo nju da proba. Otišli smo tamo, njoj je bilo interesantno, pobedila je, mi smo bili presrećni. Uvek smo to neko šišanje odlagali, Darija je svake godine odlagala šišanje i tako je dostigla već šestu pobedu - rekla je Sanja.

- Prve dve pobede su mi bile u mlađoj kategoriji do sedam godina, a ostale četiri pobede su bile u kategoriji do petnaest godina, Imam najdužu kosu u svim tim kategorijama, niko mi nije ravan, a imam čak i dužu kosu od pobednice u najstarijoj kategoriji - rekla je Darija.

- To su velika odricanja, velike su i obaveze. Ja verujem da je i njoj nekad preko glave i češljanja i pranja kose i sušenja, mi uglavnom sušimo prirodno kosu, to traje satima. Verovatno je i ona nekad nezadovoljna. Ona negde zna da je unikatna, da je jedinstvena, da to nije svakodnevica, da to ne može da se vidi svakog dana, pa možda i to razlog što je ovoliko istrajna.