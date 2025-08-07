Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva proslavlja 7. avgusta Uspenije svete Ane, majke Presvete Bogorodice.

Sveta Ana bila je ćerka sveštenika Metana iz Levijevog roda i Marije iz Vitlejema. Anini roditelji imali su još dve ćerke: Mariju i Soviju. Marija je rodila Salomiju, a Sovija Jelisavetu koja je kasnije rodila Svetog Jovana Krstitelja.

Ana je sa svojim mužem Joakimom 50 godina živela bez dece, a onda je u poznim godinama rodila Mariju, Presvetu Bogorodicu.

Joakim je godinama bio skrhan zbog činjenice da sa Anom nema poroda, pa je jednom prilikom otišao u pustinju gde je tugovao danima. Jednog dana ukazao mu se anđeo koji mu je rekao da će ga Bog blagosloviti detetom, a kasnije se ukazao i Ani i rekao joj istu stvar.

Presrećni Ana i Joakim obećali su Bogu da će dete posvetiti u hramu. Tako su Joakim i Ana postali roditelji Presvete Bogorodice, koju su odgajali do njene treće godine, a potom su ispunili svoje obećanje i odveli je u hram u kome je živela do svoje 12. godine, kada se verila za Josifa.

Molitva udatih žena Svetoj Ani

"Sveta majko Ano, koja si od Boga odabrana, da postaneš majkom onoj, što nam je rodila božanski Spas, tebi se plačući obraćam za tvoj moćni zagovor. Izmoli mi kod svog i mog Boga milost, da budem danas i sve dane svoga života poštena, čestita, čista i trezna, ćutljiva, vredna, milosrdna i bogobojažljiva žena. Da takva i ostanem i da uvek nastojim da budem svom mužu verna drugarica, deci svojoj brižna majka i da sve dužnosti svoga staleža pouzdavajući se u pomoć Božju verno vršim i da ni u čemu ne budem kriva za veću, slučajnu nemarnost.

Neka je daleko od mene svaka bezobraznost, gizdavost, brbljivost, ljubomora, nesmotrenost, prkos, nevera, lenjost i nemar u dužnosti! Uvek ću pred očima imati, sveta moja zaštitnice, tvoj uzorni život, pa se truditi, kako bih svoj život sve više i više učinila sličnim tvom životu. Kako si ti svom svetomu mužu Joakimu, tako ću i ja svom mužu činiti samo dobro, a nikada zlo. I ja ću poput tebe sve što se kuće tiče uvek čisto i uredno obavljati i za kućnu se čeljad danju i noću brinuti ozbiljno, da im ništa potrebno ne usfali. Kao što si ti svoje dete i ja ću svoje odgajati u strahu Božjem.

Deca će na meni videti primer i videti kako se duša moja boji Gospodina, kako ga hvali i slavi u svakoj prilici i svaki čas. Poput tebe bit ću siromasima majka, potištenima podrška. Izmoli mi, predraga moja majko Ano, Božju milost za sve ove odluke, jer samo uz pomoć Božju moći ću izvršiti to što sam po tvom svetom primeru i na tvoju čast odlučila. Amin."