- Dnevno u proseku troje roditelja kaže da ima problem sa decom, da su gojazni. Suludo je pričati o tome da uopšte to može da se radi sa decom i da u tim godina dete ima plan ishrane i plan treninga. Iskreno im kažem da ne radim sa decom i da je to nemoguće, jer jednostavno detetu ne može da se uvede neka restrikcija, daleko od toga da je to okej. Ne znam da li neko od kolega to radi, ali smatram da je to suludo - naglasio je Stojanović za Kurir.