Slušaj vest

Poznato je da sve više dece u školu polazi sa viškom kilograma, krivom kičmom, ravnim tabanima, slabom motorikom, kao i da znaju da barataju telefonom pre nego što nauče da vežu pertle!

I tako pošto mališani sede pred ekranima ispijajući gazirane sokove i grickajući nezdravu hranu, roditelji, umesto da postave granice - zovu fitnes-trenere i traže da za njihovu decu uzrasta od četiri do osam godina naprave plan ishrane i plan treninga! Suludo, ističu sagovornici Kurira!

Nekada su deca jurila loptu po dvorištu do mraka, igrali su žmurke, arjačkinje-barjačkinje, ćorave bake, lastiša... U današnje vreme mnogima je jedina zabava gledanje u mobilni ili televizor uz ishranu prepunu nezdravih brzih obroka. I sada roditelji očekuju da im treneri "reše gojaznost i tromost dece", ono što su godinama zanemarivali kod kuće i što su sami tome doprineli.

Roditelji očekuju da im treneri "reše gojaznost i tromost dece" Foto: Shutterstock

- Dnevno u proseku troje roditelja kaže da ima problem sa decom, da su gojazni. Suludo je pričati o tome da uopšte to može da se radi sa decom i da u tim godina dete ima plan ishrane i plan treninga. Iskreno im kažem da ne radim sa decom i da je to nemoguće, jer jednostavno detetu ne može da se uvede neka restrikcija, daleko od toga da je to okej. Ne znam da li neko od kolega to radi, ali smatram da je to suludo - naglasio je Stojanović za Kurir.

Marko svakodnevno dobija zahteve od roditelje da deci napravi plan ishrane i treninga Foto: Privatna Arhiva

Savetuje roditelje da decu sklone od ekrana i izvedu ih napolje.

- Fizička aktivnost je jako važna. Deca moraju da se istrče. Rešenje je uzeti im telefone! Smatram i tvrdim da su roditelji krivi za to. Deca treba sve da jedu, ali ne treba preterivati i voditi ih tri puta nedeljno u restorane brze hrane, ne treba im davati da jedu slatkiše i piju gazirano po ceo dan. Ne treba im davati telefone da ne bi pravili lom. Ko je kriv onda što dete izgleda kao burence? Ne vređam nikoga, ali kažem kako jeste. Ne čine tako deci uslugu, već prave štetu. Kada deci ukinu ekrane, biće zdrava i prava.

Dnevno u proseku troje roditelja kaže da ima problem sa decom Foto: Shuterstock

Srbija je među prvim zemljama u svetu po gojaznosti dece, ističe pedijatar dr Saša Milićević.

- Gojaznost više nije pojava, nego oboljenje. Kada kažete nekim roditeljima da im je dete bolesno, odnosno gojazno, neki to ne prihvataju. Posledica toga upravo jeste to što vreme provode ispred ekrana, a aktivnost im je minimalna. Roditelji kažu: "Jao, vidi kako je miran, igra igrice", umesto da decu puste napolje da se igraju - kaže dr Milićević.

Opasno Gojaznost vodi u dijabetes Pedijatar dr Saša Milićević podseća da dijeta kod dece može biti opasna: - Dijeta mora da bude sprovedena i propisana od strane lekara, samoinicijativno je sprovoditi kod tako male dece dosta je opasno! Umesto toga, treba ih uključiti, recimo, da idu na plivanje ili neki bazični sport. Ne mora čak ni to, dovoljno je da ih roditelji izvedu u park ili na livadu. Deca ne znaju da skoče, kolut napred-nazad, za skok udalj imaju tako slabe rezultate, ne znaju da preskaču konopac, sede i kuckaju poruke. Ta gojaznost je kasnije povezana sa dijabetesom i kardiovaskularnim bolestima.

Decu ne treba gurati u teretanu, već ih pustiti napolje da jurcaju Foto: Printscreen

Naglašava da je posledica gojaznosti kod dece i nezdrava ishrana.

- Deca neće više da jedu kuvanu hranu i onda majke, da bi im dete nešto pojelo, daju mu picu. To je pogrešno. Zdrava ishrana je važna. Deca koriste i grickalice i piju gazirane sokove, sve to doprinosi gojaznosti. Unose više kalorija nego što mogu da obrade. Mnogi izbegavaju i fizičko u školi, traže od lekara da im daju opravdanje da ne bi radili fizičko - napomenuo je sagovornik.

Dr Milićević je naglasio da decu ne treba gurati u teretanu, već ih pustiti napolje da jurcaju i skaču.