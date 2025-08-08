Da si nam živ i zdrav!

Da si nam živ i zdrav!

Dečak Stefi je konačno srećan zbog novog doma, veselio se na useljenju u novu kuću

Slušaj vest

Osmogodišnji dečak Stefan Redžepi, koji je nakon smrti roditelja živeo u staroj trošnoj kući bez vode i kupatila u selu Belanovce kod Leskovca s dekom Draganom Stankovićem u nedelju se uselio u novi dom i to proslavio na adekvatan način!

Marko Nikolić, humanitarac iz Fondacije "Zajedno možemo", koji je sredinom februara prvi objavio potresnu priču o ovom mališanu, rekao je za Kurir da se dečak dobio novu kuću od 80 kvadrata.

Povodom useljenja organizovano je i prigodno slavlje gde je bio i veliki broj dece, Stefanovih drugova i drugarica.

- Stefi da si mi živ I zdrav i da budeš dobar čovek pre svega. A sve ostalo će doći. Ljubav će spasiti svet - napisao je Nikolić na svom Instagramu gde je objavio fotografije iz nove kuće, ali i video-zapis na kome se vidi dečak konačno sa osmehom na licu koji se raduje boljim danima i lepšem detinjstvu.

Foto: Instagram

Ova objava pokrenula je lavinu komentara korisnika koji su oduševljeni dečakom.

- E, ovo sam želeo da vidim, tu sreću u njegovim očima. Ceo zivot igrao i pevao oko lepo - pisalo je u prvom, dok u drugom stoji:

- Želim ti da uvek budeš tako veseo sine. Da budeš dobar čovek ,srećan, zdrav pun ljubavi. Skoro nisam videla ništa lepše!

Podsetimo, priča o dečaku Stefanu, koji je živeo u veoma teškim uslovima, rasplakala je mnoge građane Srbije, pa i regiona, koji su se brzo ujedinili da mu pomognu. Na proleće ove godine za Stefija su počeli lepši dani njegovog detinjstva. Kupljena mu je nova garderoba, hrana i sve što je neophodno za normalno odrastanje svakog deteta, a onda je počela i izgradnja novog doma, u čemu je i on sam učestvovao pomažući. Nikolić je tada objavio i da će Stefi dobijati stipendiju od 100 evra mesečno do kraja osnovne škole!

Ispunjena mu je najveća želja

1/4 Vidi galeriju Stefijeva stara kuća u selu Belanovce kod Leskovca Foto: Privatna Arhiva

Dečak je ispričao da su mu mama i tata preminuli dok je bio mali i da mu mnogo nedostaju. Iako se deka trudio da mu obezbedi što bolje uslove, njih dvojica su živeli u jednoj staroj sobici, gde su grejali vodu na šporetu da bi se okupali u limenom koritu.

1/6 Vidi galeriju Stefijeva nova kuća Foto: Privatna Arhiva