ZBOG STEFANA JE PLAKALA CELA SRBIJA, A SAD SE USELIO U NOVU KUĆU! Mama i tata mu umrli, živeo s dekom, ovako je proslavio novi dom - "E OVO SAM ŽELEO DA VIDIM"
Povodom Stefijevog useljenja u novu kuću organizovano je veliko slavlje na kome dečak nije krio svoju sreću
Osmogodišnji dečak Stefan Redžepi, koji je nakon smrti roditelja živeo u staroj trošnoj kući bez vode i kupatila u selu Belanovce kod Leskovca s dekom Draganom Stankovićem u nedelju se uselio u novi dom i to proslavio na adekvatan način!
Marko Nikolić, humanitarac iz Fondacije "Zajedno možemo", koji je sredinom februara prvi objavio potresnu priču o ovom mališanu, rekao je za Kurir da se dečak dobio novu kuću od 80 kvadrata.
Povodom useljenja organizovano je i prigodno slavlje gde je bio i veliki broj dece, Stefanovih drugova i drugarica.
- Stefi da si mi živ I zdrav i da budeš dobar čovek pre svega. A sve ostalo će doći. Ljubav će spasiti svet - napisao je Nikolić na svom Instagramu gde je objavio fotografije iz nove kuće, ali i video-zapis na kome se vidi dečak konačno sa osmehom na licu koji se raduje boljim danima i lepšem detinjstvu.
Ova objava pokrenula je lavinu komentara korisnika koji su oduševljeni dečakom.
- E, ovo sam želeo da vidim, tu sreću u njegovim očima. Ceo zivot igrao i pevao oko lepo - pisalo je u prvom, dok u drugom stoji:
- Želim ti da uvek budeš tako veseo sine. Da budeš dobar čovek ,srećan, zdrav pun ljubavi. Skoro nisam videla ništa lepše!
Podsetimo, priča o dečaku Stefanu, koji je živeo u veoma teškim uslovima, rasplakala je mnoge građane Srbije, pa i regiona, koji su se brzo ujedinili da mu pomognu. Na proleće ove godine za Stefija su počeli lepši dani njegovog detinjstva. Kupljena mu je nova garderoba, hrana i sve što je neophodno za normalno odrastanje svakog deteta, a onda je počela i izgradnja novog doma, u čemu je i on sam učestvovao pomažući. Nikolić je tada objavio i da će Stefi dobijati stipendiju od 100 evra mesečno do kraja osnovne škole!
Ispunjena mu je najveća želja
Dečak je ispričao da su mu mama i tata preminuli dok je bio mali i da mu mnogo nedostaju. Iako se deka trudio da mu obezbedi što bolje uslove, njih dvojica su živeli u jednoj staroj sobici, gde su grejali vodu na šporetu da bi se okupali u limenom koritu.
Najveća želja ovog dečaka je bila da ima svoju sobu i kupatilo. Stefan je vredan dečak, koji radi oko kuće, hrani živinu i trudi se da bude dobar đak.