Promenjivo oblačno vreme sa sunčevim intervalima i ponegde sa kišom već od sutra popodne zameniće sunčano i sve toplije vreme , a od petka temperatura vazduha počinje svakodnevno da raste to tropskih vrednosti, iznad 35 stepeni Celzijusa.

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ ) je najavio da će narednih dana biti sve toplije, u većini mesta od 35 do 37 stepeni, a na jugu Srbije oko 38 stepeni.

U četvrtak ujutro i pre podne biće umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije.

Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima na jugu zemlje kratkotrajno i jak, severnih pravaca. N ajniža temperatura će biti od 13 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

U petak , 8. avgusta, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, promenljiv, a RHMZ je najavio da će najniža temperatura vazduha biti od 13 do 18 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepeni.

Prvog dana vikenda, u subotu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura vazduha će biti od 14 do 20 stepeni, a najviša od 34 do 37 stepeni.

Najniža temperatura vazduha će biti od 17 do 23 stepeni, a najviša od 34 do 37 stepeni. Na snazi je drugi stepen upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura , isto kao u subotu.

U Beogradu se u nedelju očekuje sunčano vreme sa najnižom temperaturom od 22 stepena i maksimalnom do 37 stepeni. U ponedeljak malo i umereno oblačno, ali toplo kao u nedelju.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ do 15. avgusta, u Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo.

- Biće vrelo leto. Toplotnom talasu, koji počinje ovog vikenda, se ne vidi kraj. Mogao bi da traje i duže od dve nedelje, do kraja avgusta. Tokom tog perioda biće malo oblaka uz suvo vreme. Pojedinim danima može biti tropski toplo od 31 do 35 stepeni, ali biće sve više dana kada će temperatura biti od 35 do 40 stepeni - kaže Ristić.