U Kruševcu je otkriveno čak 40 tona pilećeg mesa zaraženog salmonelom, a deo ovog tovara, prema dostupnim informacijama, završio je i u prometu.

Ovaj incident otvara brojna pitanja o bezbednosti hrane u Srbiji, efikasnosti inspekcijskih službi, ali i o novim EU standardima koje Srbija planira da uvede u oblasti kontrole i kvaliteta hrane.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i doktor Saša Milićević, pedijatar.

- Zahvaljujući brzoj reakciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprečeno je da ova situacija napravi veće štete, zaražavanje ljudi od ove vrlo opasne salmonele - kaže Ivanjac.

Ona tvrdi da je uzrok neodgovornost subjekta, odnosno vlasnika farme, koji je mogao ozbiljno da ugrozi zdravlje građana.

- I dalje traje inspekcijski nadzor jer se radi o velikom broju jedinki koje su nelegalno završile na tržištu. I dalje radimo na terenu po informacijama detektujemo subjekte koji bi mogli biti potencijalni izvor zaraze puštajući meso zaražene živine u promet. Situacija je sada pod kontrolom jer smo detektovali žarišta odnosno objekte gde je zaražena živina mogla da završi. Subjekt je odbio da sarađuje sa nama, što ponovo pokazuje neodgovornost - kaže ona.

Ivanjac kaže da salmonela može biti fatalna, pa je istakla i koliko je bitna brzina povlačenja rizičnih proizvoda sa polica.

- Salmonela je bakterija koja se nalazi u crevima i daje simptome od strane organa za varenje, pogotovo kod dece do 5 godina ili osoba starijih od 65 godina. Takođe, ljudi koji imaju različita hronična oboljenja su u većem riziku. Javlja se dijarea, povraćanje, temperatura, nekada i krv u stolici - kaže Milićević.

On dodaje da postoje vrste salmonele koje mogu da uđu u krv i izazovu sepsu, nakon čega se širi do različitih organa i izaziva upalu mozga i srčanog mišića.

- Salmonela se može završiti i fatalno, ali to se ne dešava često. Naš imunološki sistem i želudačna kiselina uspe da ubije i ograniči aktivnost salmonele - dodaje Milićević.

Milićević objašnjava da salmonela liči na stomačni virus, pa je nije lako identifikovati, jer se takođe može posumnjati da su se svi ukućani zarazili od istog virusa, a zapravo su jeli istu stvar koja je imala u sebi salmonelu.

