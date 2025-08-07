Slušaj vest

U Srbiji je otkrivena neobična alergija koja se javlja nakon što vas ujede krpelj, ljudi postaju alergični na crveno meso. Stručnjaci upozoravaju da ova alergija može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, od osipa do fatalnog ishoda.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je doktor Pavle Banović, Medicinski fakultet u Novom Sadu.

- Kao sa mnogim alergijama, tačan uzrok nije razjašnjen. Ono što znamo, alergija se mnogo češće javlja kod ljudi koji su izloženi ujedima krpelja. Ljudi su tokom ujeda krpelja izloženiji alergenima. Kod pojedinaca sa genetskim predispozicijama dolazi do imunološkog disbalansa u slučaju čestih izlaganja karbohidratima, pa dođe do ispoljavanja disbalansa u vidu alergije - kaže Banović.

On je objasnio da u lakšim slučajevima, ljudi dobiju simptome slične ujedima komaraca, ali ove promene traju duže i može se pojaviti na drugim mestima gde vas je krpelj nekada ujeo.

- U težim slučajevima, nakon konzumacije crvenog mesa dolazi do stomačnih tegoba. Najčešće kod alergije na kikiriki dolazi do reakcije odmah posle konzumacije, a kod ove alergije reakcije dolaze za 2 ili 3 sata, pa onda pacijent ne može da poveže to da namirnicom. Lečenje se sastoji od izbegavanja konzumacije crvenog mesa - kaže Banović.

