Na beogradskim pijacama, stara vintidž garderoba dobija novu šansu. Iznošene jakne, farmerke iz devedesetih, retro cipele i torbe, sve to nalazi nove vlasnike među onima koji znaju da prepoznaju stil. Second hand garderoba nije više samo za one sa tankim budžetom, već i za one sa dobrim okom.

Može se pronaći i odeća koju su nosile poznate ličnosti, a prodavačica garderobe kaže da poznati i dalje kupuju upravo na ovim tezgama.

- Ovo je sve lan, pamuk, nema sintetike, možda na nekoj tezgi ali mi se trudimo da sve bude lan, pamuk i svila. Povoljnije je nego da kupite negde drugde - kaže ona i dodaje da je u ponudi i veliki broj poznatih svetskih brendova.

S druge strane, na ovoj pijaci se sve češće prodaje i polovna roba prikupljena na deponijama iz kontejnera, poput iznošene garderobe i starih cipela.

- Imam mušterije koje stalno dolaze, obiđu me, užele se društva pa i kupe nešto. Videla sam ovde i glumce i pevačice - kaže Živka Zirović.

Second hand i vintidž garderoba na Kalenić pijaci ne predstavlja samo ekonomsku i ekološku opciju, već i mesto gde se čuva duh prošlih vremena kroz jedinstvene modne priče. Svaki komad nosi svoju istoriju i stil koji danas sve više cene mladi, ali i oni koji žele da se izdvoje iz mase. Tako pijaca postaje i svojevrsni modni vremeplov.

