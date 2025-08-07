Slušaj vest

Kada vam se u vožnji ugasi radio ili počnu da trepću svetla to je znak da imate problem sa alternatorom ili generatorom koji napaja motor strujom i da nemate puno preostalog vremena pre nego vam se automobil ugasi.

Kako da prepoznamo ove indikatore na kontrolnoj tabli za Kurir televiziju objasnio je Đorđe Šljukić, autoserviser.

Auto vam šalje ozbiljno upozorenje: Ako primetite ovaj mali znak, vreme je da odete kod majstora Izvor: Kurir televizija

- Jedan od načina da se utvrdi da ne radi alternator je kada vam se upali crvena lampica na kojoj je nacrtan akumulator, to znači da je punjenje akumulatora loše i to je znak. Drugi znak, koji je teže primetiti, je kada stavite automobil na kontakt, ako se ne upali lampica za akumulator, to je znak - kaže Šljukić.

On objašnjava da ukoliko alternator nije ispravan vozilo gubi struju. Ukoliko shvatimo da je ovo slučaj, treba ugasiti sve potrošače koji nisu neophodni u automobilu i "dovući" se do prvog servisa.

- Jedan od faktora je i kapacitet akumulatora, jer dok akumulator ima struju u sebi koju je akumulirao dok je alternator bio ispravan. Međutim, što su moderniji automobili, veći su potrošači i manje nam vremena ostaje. Kod starijih modela je struja bila potrebna samo da se automobil upali - kaže Šljukić.

Šljukić kaže da popravka alternatora otprilike traje od jednog do tri dana, a ukoliko ne može da se popravi možete i zameniti ovaj deo automobila.

