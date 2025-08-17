Slušaj vest

Letovanje, kupanje i sunčanje su sinonim za uživanje, ali vreme na otvorenim vodenim površinama može se iznenada promeniti i postati opasno. Oluje sa grmljavinom i munjama predstavljaju ozbiljan rizik za kupače – voda je odličan provodnik elektriciteta, a ljudsko telo u vodi postaje izuzetno ranjivo, piše Grčka info.

Portal je u svom tekstu preneo preporuke Svetske zdravstvene organizacije (WHO) o ponašanju tokom oluje, prilagođene tako da budu jasne i primenljive u praksi.

Kako prepoznati dolazak oluje

Pravovremeno prepoznavanje loših vremenskih uslova može sprečiti opasne situacije.

- Obratite pažnju na sledeće znake: Pojava tamnih oblaka na horizontu, naglu promenu smera i jačine vetra, munje koje se vide čak i na velikoj udaljenosti. Pravilo 30 sekundi: Ako prođe manje od 30 sekundi između bljeska munje i zvuka grmljavine, oluja je na manje od 10 kilometara udaljenosti i postoji ozbiljna opasnost - piše Grčka info.

Dodaju da odmah treba napustiti vodu.

- Boravak u moru, bazenu, jezeru ili reci tokom oluje je izuzetno rizičan. Ukoliko primetite znake približavanja nevremena ili čujete prvi grom, odmah izađite iz vode. Preporučuje se da napustite vodu bez odlaganja, da se udaljite najmanje 30 metara od obale, da izbegavate stajanje na mokrom pesku, stenama i drugim vlažnim površinama u blizini vode, da ne dodirujte metalne objekte kao što su suncobrani, tuševi, čamci, vesla ili ograde - navodi portal.

Kada čujete orvi grom odmah izađite iz vode

Bezbedna skloništa

Najbezbednija skloništa tokom grmljavine su zatvorene zgrade sa uzemljenjem, zatvorena metalna vozila sa zatvorenim prozorima (bez dodirivanja metalnih delova iznutra), jer deluju kao Faradejev kavez.

- Mesta koja treba izbegavati: Ispod drveća – opasnost od direktnog ili bočnog udara groma, pod suncobranima, tendama i šatorima bez zaštite od udara groma, u malim drvenim kabinama koje nemaju odgovarajuće uzemljenje - piše Grčka info.

Upozoravaju turiste da se u vodu ne vraćaju prerano.

- Čak i kada se oluja vizuelno smiri, opasnost može da potraje. Munje se ponekad javljaju i nakon što glavni talas oluje prođe. Pravilo „30-30“: Sačekajte najmanje 30 minuta od poslednjeg zvuka grmljavine pre nego što se vratite u vodu - navode.

Dodaju da je prevencija ključ bezbednosti.

- Pre nego što krenete na plažu ili bilo koju aktivnost na vodi, imajte u vidu sledeće: Pratite vremensku prognozu za područje u kojem boravite, obratite pažnju na upozorenja spasilaca i nadležnih službi, poštujte signalizaciju i oznake na plaži – crvena zastava i vizuelna/zvučna upozorenja ukazuju na zabranu kupanja, ne ignorišite reakcije drugih – ako se svi povlače iz vode, postoji razlog za to - navodi se.

Preporuka je da, tokom oluje sa grmljavinom ili pojave munja u blizini, svi kupači moraju odmah napustiti vodu, udaljiti se od obale i potražiti sigurno, zatvoreno sklonište najmanje 30 minuta nakon poslednjeg zvuka grmljavine.

- Ove smernice nisu samo savet, već konkretna pravila ponašanja koja mogu sačuvati vaš život i živote vaših bližnjih. Voda u kombinaciji sa električnim pražnjenjem izuzetno je opasna, a brzina reakcije često pravi razliku između bezbednog odmora i potencijalne tragedije. Ako planirate letovanje na moru, jezeru ili reci – upoznajte se s ovim pravilima i poštujte ih. Bezbednost uvek mora biti na prvom mestu - dodaje se.