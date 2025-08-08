Žena sa dvoje dece prevarena za smeštaj na letovanju u Grčkoj

Porodica iz Srbije rezervisala je smeštaj preko Bukinga u Grčkoj, a kada su stigli na adresu vlasnici su im rekli da nemaju rezervaciju. Njih šestoro i jedna beba je bilo bez smeštaja, ali su se ubrzo snašli, a ostale turiste su upozorili na prevaru!

U Fejsbuk grupi "Live from Greece" pojavila se objava ove porodice koja je izazvala lavinu reakcija.

- Upozorenje, ovaj objekat je čista prevara. Uplatili smo preko Bukinga. Objekat postoji i lokacija je tačna, ali kada smo stigli, vlasnici su rekli da nemamo rezervaciju. Obratili smo se policiji i nisu nam izašli u susret. Obratili smo se još mnogima, ali bezuspešno. Mi smo trenutno bez smeštaja sa malom bebom. Zamolila bih za pomoć, da nam se jave oni koji bi mogli da nam ponude smeštaj za šestoro plus beba. Hitno - pisalo je u objavi.

Svetlana na plaži u Grčkoj doživela pravu dramu Foto: Shutterstock

Mnogi članovi grupe su potvrdili da su imali istu situaciju, ali na drugim mestima, ali da su kontaktirali Buking i da su dobili drugi smeštaj.

- Meni se desilo sa "Olive beach" nešto na Sitoniji, sam ih pozvao par dana pre dolaska i na lošem engleskom mi rekli "do not come". Kontaktirajte Buking čekajte na vezi koliko god treba, moraju vam ponuditi par alternativa, nažalost, u ovo doba godine to neće biti u Nikitiju. Ubuduće uvek prvo pozvati smeštaj pre puta - pisalo je u prvom komentaru, dok je u drugom stajalao:

Foto: Facebook Printscreen/Live from Greece

- Ako ste uplatili preko Bukinga onda je to njihov problem i moraju da vas smeste negde. Ako ste pak išli na soluciju plaćanja po dolasku, morate se žaliti Bukingu, ali proces se zna otegnuti dan dva dok se Booking i vlasnik ne dogovore gde je bio problem.

A za kraj, znam da ću stati na muku, ali barem zbog ostalih koji gledaju post, pogledaste li recenzije, pogledaste li ocenu, sve je crveno, svi kukaju da je prljavo i neuredno... Da sam birao za sebe ovo nikada ne bih ni pogledao.

Podsetimo, povodom ovog slučaja i u Viber grupi "Grčka info" pojavilo se upozorenje u kome je administrator upozorio turiste da ne rezervišu i ne planiraju dolazak u ovaj smeštaj.

- Buking im je vratio novac, ali su jedva našli smeštaj za sebe, a za drugu porodicu su našli samo na jednu noć - navela je ona i dodala: