Preveranti ne odustaju! Nastavljaju da putem veštačke inteligencije kreiraju glasovne poruke od navodno bliskih članova porodice žrtava ili video-snimke. Nedavno je jedna korisnica Tiktoka, čiji roditelji umalo da nasednu na prevaru, ispričala šta se zbilo.

Najpre je rekla kako je otac zvao zbunjen.

- Pitao je gde sam, rekla sam da sam tu. On je rekao: "Mi smo izgubljeni, pogubljeni". Njih su zvali na fiksni, navodno iz Urgentnog centra, i to hirurg. Rekli su im kako je njihova ćerka Maja doživela tešku nesreću, kako je udarena na pešačkom, kako je noga izlomljena na tri mesta i vilica dislocirana i kako moraju da me operišu, da mi ne bi radili hitnu amputaciju - ispričala je ova devojka.

Dodala je da su potom njenim roditeljima rekli da su rešenje šrafovi iz Nemačke koji koštaju 97.000 evra.

Prevaranti penzionere uglavnom zovu na fiksni telefon

- Onda su dali mene na telefon. Ljudi, kažem vam, pošto oni očigledno koriste veštačku inteligenciju. Onda sam ja kao rekla: "Tata, pomozite mi hitno, sve uradite". S mojim glasom, razumete? Onda su oni rekli: "Mi nemamo te pare, mi smo penzioneri". Oni su rekli da uplate koliko mogu, a kako bi oni mogli da poruče šrafove, kako bi mogli da operišu - navela je ona.

Potom je tata rekao da će pozvati sina.

- Onda su oni rekli da ga ne zovu, kako je on isto u bolnici i kako daje krv u velikim količinama, kako je malaksao. Zvala sam policiju, oni kažu da su već imali puno tih prijava. Sad pišem, nekim drugaricama na grupi i kaže mi jedna od njih da su Ivanovoj majci to uradili, da je uplatila 2.000 evra. I tako da znate prosto da to je nova vrsta kriminala, očigledno - upozorila je ona.

