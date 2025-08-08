Slušaj vest

Istarska policija uhapsila je pre nekoliko dana Italijana koji se sumnjiči da je počinio kazneno delo iskorištavanja dece za pornografiju. On je imao mini kameru sakrivenu u naočarima i, kako prenose hrvatski mediji, snimao je nagu decu na plaži.

Foto: Shutterstock

Ovaj jezivi slučaj, nažalost, nije usamljen i još jednom je pokrenuo pitanje bezbednosti dece na plažama kao i šta možemo uraditi da ih zaštitimo.

- U turističkom objektu na podričju Istre radnici obezbeđenja zatekli su muškarca kako snima golu decu na plaži. I to uz pomoć mini kamere skrivene u naočarima za sunce. Pedofili se koriste svim metodama i alatima - od kamera u naočarima do onih u ručnim frižiderima - upozorava hrvatski RTL danas.

Pripadnica hrvatske policije za taj medij je objasnila da pedofili vrebaju decu na svim mestima za koje smatraju da mogu "uhvatiti dobar kadar".

- To su plaže, bazeni, igrališta, znači sva mesta gde se deca kupaju i igraju bilo naga bilo eventualno u nekakvim oskudnim kupaćim kombinacijama. Oni, u stvari, vrebaju priliku gde će uhvatiti najbolje kadrove. Nažalost, to čine vrlo strpljivo i vešto. Spremni su i po nekoliko sati da budu na istome mestu kako bi uhvatili najbolje kadrove - kaže ona.

Mesta gde skrivaju kamere su zastrašujuće inventivna. Pre nekoliko godina, hrvatska policija je uhvatila čoveka koji je kameru sakrio na najverovatnije mesto.

Kako sve pedofili snimaju decu - mobilnim telefonom - ključem automobila u koji je integrisana kamera - ručnim satovima s kamerom - ugrađuju kamerice u knjige - stavljaju kamere u ram naočara - koriste i hemijske olovke s kamerom - kamere stavljaju i u frižider za plažu

- Imali smo i situaciju od pre nekoliko godina gde je kamera bila integrisana u peraju i počinitelj je ulazio u vodu sa decom kako bi snimio najbolje kadrove.

Foto: Kurir, Shutterstock

Da roditelji treba da budu na oprezu tokom letovanja, a posebno na plaži, i da izbegavaju da im deca borave u vodi ili pesku golišava, jer pedofili vrebaju i snimaju, upozoravali su naši mediji i ranije.

- Decu na plažama pedofili najčešće snimaju telefonom, ali koriste i druge sprave. Recimo, običan ključ od automobila u koji je integrisana mala kamera, ručne satove s kamerom, knjige. Čak i kamerice koje se nalaze u ramu najobičnijih naočara za sunce. Predatori koriste i hemijske olovke sa ugrađenom jakom kamerom koje imaju i USB i mikrokarticu - piše na sajtu "Grčka info" i dodaje se da ih je teško prepoznati jer su to često muškarci, pa čak i žene koji na plažu dolaze sa svojim porodicama od kojih skrivaju svoje bolesne nagone.

- Ovi sadržaji se ili razmenjuju ili se prodaju, a najtraženiji su snimci što mlađe dece jer postižu veću cenu na tržištu - ističe se.