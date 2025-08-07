Slušaj vest

Kako bi olakšali davanje krvi pojedjnim donorima kojima je to neprijatno iskustvo, na Institutu za transfuziju krvi pokrenuta je još jedna akcija pozivanja građana da doniraju krv, ovog puta uz naočare za mešovitu realnost.

Naime, ideja je da se donorima skrene pažnja sa igle i neprijatnosti, a kako to funkcionise u praksi, za Kurir je objasnila Mira Knežević, Institut za transfuziju krvi.

Razlog više da danas učinite dobro delo: Institut za transfuziju krvi davaocima obezbedio naočare mešovite realnosti - Evo kako one funkcionišu Izvor: Kurir televizija

- Kampanja sa ovim naočarima počela je 4. avgusta sa idejom da se privuku davaoci krvi koji možda imaju neki strah. Želimo da privučemo i mlade da na zabavniji način doniraju krv. Kada stave naočare imaju mogućnost da svojim zenicama igraju igrice, imamo igricu gde se sadi bašta, gleda se cveće, leptirići uz relaksirajuću muziku. Druga igrica je malo interaktivnija, intergalaktika gde ima zadataka i borbi. Pozivamo sve građane da dođu i daju krv, pa i isprobaju ove naočare.

Ona navodi da su odlučili da ovu akciju sprovedu u avgustu jer je leto najkritičnije kada su u pitanju zalihe krvi, pa je uvek dostupna samo jednodnevna rezerva.

- Ove nedelje jeste bilo nešto više davaoca, za dva sata je danas tridesetoro ljudi dalo krv. Nadamo se da će tako biti i narednih dana jer je neophodno da imamo rezerve od tri dana, što bi zahtevalo svakodnevni dobar odziv - kaže Knežević, ističući da će ove naočare biti dostupne do sledećeg petka, 15. avgusta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs