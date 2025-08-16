Sve što treba da znate o krštenju u manastiru Ostrog

Tokom letnjih meseci veliki broj vernika poseti manastir Ostrog, a mnogi dođu sa željom i da se krste u toj svetinji.

Teolog Aleksandar Đurđević jedan video na Tiktoku posvetio je upravo krštenju na Ostrogu.

- Sva krštenja se obavljaju u crkvi Svetog Stanka. Krštenja se obavljaju svaki dan u tri termina, u 10, 12 i 14 časova. I nije potrebno prethodno zakazivanje. Potrebno je doći pola sata ranije kako bi se upisali podaci u knjige. I tom prilikom dobijate platno i sveću koju plaćate 3 evra - naveo je on.

Krštenja se ne naplaćuju

Dodao je da se krštenja ne naplaćuju.

- Ukoliko želite da darivate sveštenika i crkvu, ući ćete u crkvu Svetog Stanka i sa leve strane gde su mošti Svetog Mučenika Stanka ćete ostaviti svoj prilog. Danas sam imao čast da kumujem jednom Nikoli koji nije imao kuma, a želeo je da se krsti - ispričao je Đurđević.

Kaže i da su sva krštenja grupna.

- Crkva Svetog Mučenika Stanka gde se obavljaju krštenja se nalazi između gornjeg i donjeg manastira Ostrog - dodao je.