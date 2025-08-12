Slušaj vest

Zauzimanje mesta na plažama u Grčkoj predstavlja nepresušan izvor rasprava tokom svake sezone. Sada je, međutim, otišlo korak dalje.

Naime, na Rodosu u Grčkoj turisti su se potukli oko prvog reda ležaljki na plaži. Incident je neko od prisutnih snimio, a video je ubrzo postao hit na društvenim mrežama, a podelila ga je i stranica, Grčka info.

- Neko je stvarno shvatio "borba za mesto pod suncem" preozbiljno... Uživo rijaliti program sa Rodosa" - stoji u opisu video-snimka na pomenutoj Instagram stranici.

Ostali zbunjeni tursiti na plaži gledali su šokirano u ovaj incident, dok su se muškarci pesničili oko ležaljki.

Drugi turisti su ubrzo reagovali i prekinuli ovu tuču.

Ispod video-snimka, usledio je niz komentara.

- Prvi red je prvi red, mora se izboriti za njega", "Ne znam da li da se smejem ili plačem", "To se zove aktivan odmor" - samo su neki od komentara.

