Haos na plaži u Grčkoj: Turisti se potukli zbog ležaljki u prvom redu! Sevale pesnice na sve strane VIDEO
Zauzimanje mesta na plažama u Grčkoj predstavlja nepresušan izvor rasprava tokom svake sezone. Sada je, međutim, otišlo korak dalje.
Naime, na Rodosu u Grčkoj turisti su se potukli oko prvog reda ležaljki na plaži. Incident je neko od prisutnih snimio, a video je ubrzo postao hit na društvenim mrežama, a podelila ga je i stranica, Grčka info.
- Neko je stvarno shvatio "borba za mesto pod suncem" preozbiljno... Uživo rijaliti program sa Rodosa" - stoji u opisu video-snimka na pomenutoj Instagram stranici.
Ostali zbunjeni tursiti na plaži gledali su šokirano u ovaj incident, dok su se muškarci pesničili oko ležaljki.
Drugi turisti su ubrzo reagovali i prekinuli ovu tuču.
Ispod video-snimka, usledio je niz komentara.
- Prvi red je prvi red, mora se izboriti za njega", "Ne znam da li da se smejem ili plačem", "To se zove aktivan odmor" - samo su neki od komentara.
Kurir.rs/ Grčka info Instagram