"Poklanjam kuću, stan i penziju. Tražim neinficiranu i mentalno zdravu ženu", glasi oglas penzionera iz Negotina.

Ovaj oglas pre tri godine postao je viralan, a ponovo je počeo da se šeruje na društvenim mrežama.

Poklanjam kuću, stan i penziju. Slobodnoj mlađoj osobi od 30 do 50 godina., koja je bez ikakvih obaveza prema nekima, za ljubav, seksualne odnose, kućnu pomoć, rađanje dece. Samo ozbiljne osobe neka se jave telefonom i dođu na dogovor - stoji u oglasu koji je ponovo aktuelan na društvenim mrežama.

1525398.jpg
Hit oglas iz Negotina Foto: Printscreen/Facebook

Navedeni su i uslovi koji žena mora da ispuni.

- Obrazovana, najmanje srednja ili neka viša škola. Do 60 kilograma težine, neinficirana i mentalno da bude zdrava. Iskrena, ne puši i ne pijanči. Da voli krevet, kuhinju, muziku i šetnju - naveo je on.

