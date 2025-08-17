Slušaj vest

Za mnoge srpske turiste, letovanje u Grčkoj godinama unazad bilo je sinonim za pristupačan raj - čisto more, pesak pod nogama, maslinjake u zaleđu i osećaj slobode da prostreš peškir gde god želiš. Ali, čini se da se i to menja.

Jedna od takvih iskustava podelila je i Maja, koja je nakon devet godina ponovo letovala na Tasosu, ostrvu koje je dugo važilo za biser Egeja koji nije tako masovno posećen.

Plaže u Italiji poluprazne Foto: Shutterstock

- Nakon devet godina smo rešili da letujemo opet na Tasosu. Mnogo toga se promenilo od tad. Sada je mnogo više plažnih barova, a sve je manje prostora na popularnim plažama za ljude koji žele da postave sopstveni suncobran. Mnogo više košta iznajmljivanje ležaljki, bilo da se plaćaju u kompletu dve ležaljke i suncobran ili da su gratis uz određenu sumu novca koju morate potrošiti za konzumaciju. Naročito su skupe ležaljke u prvim redovima do mora - napisala je ona na Fejsbuk grupi Live from Greece.

Ima tu, kaže, i drugih problema.

Foto: Fejsbuk Printscreen

- Pre devet godina pčele i/ili ose su nam dosađivale samo na plaži Porto Vati, a sada ih ima svuda i gotovo je nemoguće od njih niti šta popiti niti pojesti na plaži. U restoranima upale kafu da ih dimom rasteraju ali je slab efekat - kaže ona.

I pored "novog lica" Tasosa, Maja i njena porodica su se potrudili da obiđu što više plaža - od čuvene Zlatne i Paradizo, do mermerne Saliare i skrivenijih kutaka poput Glifonerija i Astpasa.

Plaže u Italiji poluprazne Foto: Shutterstock

"Nije više Tasos kao što je bio. Nažalost!", komentarisao je jedan Radomir ispod ove objave, a i još nekoliko ljudi je izrazilo nostalgiju za prošlim vremenima.

"Bio kao momak pre više od 25 godina. U 23 sata svi već idu spavati. Za noćni provod sam išao u Kavalu. Plaže, more, mir, priroda bili su sve atributi dobro porodično letovanje - dodao je Nikola dok je jedna Hristina komentarisala da je nekada za nju Tasos bio kao mali raj na zemlji. Nažalost, više - ne!

Foto: Shutterstock

- Imam isti utisak kao i vi. Mi smo bili 2019. i divno smo se proveli. Nije bilo gužve. Ostrvo nam je ostalo u sećanju kao mali raj na zemlji. A onda, kada smo opet došli 2023. potpuno je drugačiji utisak. Krcato je. Nema gde igla da padne. Nekako se sve komercijalizovalo i izgubilo tu privatnost. Oba puta smo išli krajem avgusta. Te 2023. smo rekli: "To je to od Tasosa, sledeće godine idemo dalje...".

Međutim, ne dele svi naši turisti isto mišljenje. Neki su u komentarima istakli da na Tasosu i dalje ima prelepih, divljih plaža na kojima nema puno barova i gde su mir i uživanje zagarantovani.

Foto: Shutterstock

- Bili smo na plažama gde ima prirodnog hlada i - predivne su. Meni je najlepša plaža ona koja se vidi iz manastira. Ta priroda, ta uvala je mesto gde bih opet otišla. Divlja plaža je tako da nema kafića i fensi stvari. Na toj plaži posle jedno dva metara se dolazi do najdivnijeg peska na kom je moja noga stala. Ako idete na popularne plaže tamo je sve skuplje i veće su gužve - naveo je jedan korisnik, a slično mišljenje deli i jedan Davor: