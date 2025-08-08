Slušaj vest

Salmonela je bakterija koja izaziva bolest salmonelozu, infekciju digestivnog sistema koja se često javlja usled konzumiranja kontaminirane hrane, poput sirovih jaja, mesa ili mlečnih proizvoda, upozoravaju lekari. Takođe, može se preneti i direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama.

Javnost u Srbiji uznemirena je nakon vesti da je u Kruševcu otkriveno čak 40 tona pilećeg mesa zaraženog salmonelom koju su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležni sprečili promet ove velike količine pilećeg mesa, čime јe otklonjena direktna opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Povodom toga stručnjaci objašnjavaju da je salmonela bakterija koja kada uđe u organizam, uglavnom preko usta, preživi želudačnu kiselinu i dospeva do tankog i debelog creva.

Foto: Mup

Tamo napada ćelije sluzokože creva i izaziva upalu, što dovodi do tipičnih simptoma poput bolova u stomaku, grčeva, dijareje i povišene temperature. Upala u crevima povećava lučenje tečnosti, što uzrokuje vodeni proliv i može dovesti do ozbiljne dehidratacije, naročito kod dece i starijih osoba. U težim slučajevima, posebno kod osoba sa oslabljenim imunitetom, bakterija može preći u krvotok, izazivajući bakterijemiju i potencijalno opasne komplikacije poput sepse i infekcije unutrašnjih organa kao što su srce, kosti ili mozak.

Foto: Shutterstock

Simptomi mogu brzo da se razviju i posle tri dana

Lekari kažu da se simptomi salmoneloze obično javljaju u roku od šest do 72 sata od unosa zaražene hrane i traju od četiri do sedam dana. Osim bolova u stomaku i dijareje, mogu se javiti mučnina, povraćanje, visoka temperatura i slabost.

Bolje sprečiti nego lečiti Stručnjaci upozoravaju da su prevencija i higijena ključni su faktori u sprečavanju infekcije salmonelom.

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić ističe za Kurir da su tokom leta češće bakterijske infekcije nego vriusne.

Foto: Printscreen Prva TV

- Bakterijske infekcije prave stomačne tegobe u toku leta, i to ne samo salmonela, nego šigela, ešerihija koli... Problem je u tome što se prenose putem hrane, odnosno infekcija nastaje unosom zagađene hrane, zaražene salomonelom. Salmonela se najčešće nalazi u slatkišima, u kremastim kolačima, koji se ne drže adekvatno i na primeren način, mada može da se nađe i u mesu, zbog neadekvatnog održavanja - navodi ona.

Objašnjava da se prvo javljaju jaki bolovi u stomaku koji su prodorni i difuzni.

- Odmah potom ide i povraćanje obilno, pojave se i tečne stolice, koje su zaista iscrpljujuće, ali za razliku od vriusnih infekcija, kod baketrijskih postoji i skok temperature, tepmeratura ide i do 40 stepeni. Tolika je dehidratacija i intoksikacija, odnosno trovanje bakterijom, odnosno hranom u kojoj je bakterija, da je organizam maksimalno iscrpljen, nekada su pacijenti i dezorjentisani, pa čak se i desi da izgube svest - navela je dr Šehić.

Foto: Shutterstock

Za razliku od virusnih infekcija lečenje traje duže, jer se mora uključiti antibiotik.

Simptomi trovanja Bol u stomaku (grčevi)

Dijareja (često vodenasta)

Mučnina i povraćanje

Groznica i temperatura (38–40 °C)

Slabost i bolovi u mišićima

Ponekad tragovi krvi u stolici

Pojavljuju se obično 6-72 sata nakon konzumacije kontaminirane hrane i traju od četiri do sedam dana.

- Mora da se nadoknade tečnost i minerali, u jednom izvesnom procentu slučajeva se čak takvo stanje tretira u bolničkim uslovima. Bakterija ošteti zid creva gde se resorbuju minerali, otuda prolivi, toksin koji se ispušta ide u krv i otuda tempratura. Lečenje traje i do 10 dana, mora da se upotrebi invanzivna terapija bogata nadokanadom tečnosti, antibiotici se daju po antibiogramu, a mirovanje je jako važno, jer to poremeti kompletno stanje. Salmonela svojim toksinom pravi poremećaj čitavog organizma - istakla je ona.

Foto: Shutterstock

Šta tačno salmonela radi u organizmu kada dospe u telo preko usta? Prodire u creva i napada sluzokožu.

Bakterije preživljavaju želudačnu kiselinu i dolaze do tankog i debelog creva.

Tu napadaju ćelije crevne sluzokože i izazivaju upalu.

Ta upala uzrokuje proliv, bolove u stomaku, grčeve i povišenu temperaturu.

Izaziva dijareju i dehidrataciju

Upalni proces u crevima uzrokuje pojačano lučenje tečnosti, dovodi do vodenastog proliva

Gubi se voda i elektroliti, što može dovesti do ozbiljne dehidratacije, naročito kod dece i starijih.

U nekim slučajevima prelazi u krv (bakterijemija)

Kod slabijeg imuniteta (mala deca, stariji, hronično bolesni), bakterija može preći u krvotok.

To dovodi do težih oblika bolesti, uključujući:

sepsu

infekciju unutrašnjih organa (srce, kosti, mozak)

tiho nosilaštvo - osoba nema simptome, ali širi bakteriju.