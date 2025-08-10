Slušaj vest

Sezona godišnjih odmora često znači prazne stanove – a to vešto koriste lopovi. Prvo prate i posmatraju, a kad utvrde da je stan duže vreme prazan, upadaju. Najčešće ciljaju keš i nakit, dok im tehnika obično nije prioritet.

Retko će neko od nas naići na znak da je stan "tipovan", jer provalnici uglavnom već znaju da ste odsutni. Ipak, žele da budu sigurni da se nećete iznenada vratiti, pa tragaju za potvrdom.

Zato je važna uloga komšija – da obrate pažnju na neuobičajene detalje, uklone moguće oznake i tako zbune lopove. Evo na šta posebno treba paziti:

1. Neobične oznake kraj ulaza

Lopovi često ostavljaju male simbole pored vrata – oni nisu slučajni, već nose jasnu poruku. Krstić znači da je plan za obijanje već napravljen, trougao označava da u stanu živi sama žena, a dijamant upućuje na prazan stan s potencijalnim plenom.

Neki simboli služe i kao upozorenje: cik-cak linija označava prisustvo psa, grčko slovo alfa – alarmni sistem, dok precrtan krug sugeriše da nema ničeg vrednog.

2. Smeće ispred vrata

Naizgled bezazlena kesa s otpadom može biti zamka – lopovi je ostavljaju da vide da li će neko da je pomeri. Ako ostane netaknuta danima, to im je signal da niko nije kod kuće. Komšije koje znaju da ste na odmoru mogu u ovom slučaju mnogo pomoći – samo da je uklone.

3. Providna traka na ključaonici

Jedna od podmuklijih taktika – gotovo neprimetna providna traka zalepi se preko ključaonice. Ako ostane netaknuta duže vreme, to je jasan znak da niko ne ulazi, pa lopovi dobijaju "zeleno svetlo".

4. Reklame na otiraču ili kvaki