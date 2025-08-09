Slušaj vest

Letovanje jedne Svetlane iz Niša na Sitoniji moglo je da se pretvori u pravu noćnu moru kada je na popularnoj plaži Lagomandra izgubila novčanik sa svim važnim dokumentima - saobraćajnom dozvolom i zelenim kartonom.

Ipak, zahvaljujući solidarnosti i brzoj reakciji dobrih ljudi, ova drama imala je srećan epilog.

Dobri ljudi su našli novčanik sa dokumentima i odmah krenuli u akciju Foto: Fejsbuk Printscreen

- Dobar dan, juče uveče smo na plaži Lagomandra na Sitoniji pronašli novčanik sa dokumentima - saobraćajna dozvola i zeleni karton na ime Svetlana, sa prebivalištem u Nišu. Ukoliko možete, bilo bi mi drago da podelite informaciju, u nadi da ce se uspešno naći vlasnik - glasila je poruka koju je neko od naših sugrađana objavio na Fejsbuk grupama vezanim za letovanje naših u Grčkoj.

Mnogi ljudi su delili ovu poruku, a među njima i Suzana, članica Fejsbuk grupe Live from Greece.

- Ljudi neće moći da se vrate kući bez dokumenata! Ako poznajete osobu, javite joj.

Apel se proširio društvenim mrežama, i potraga nije dugo trajala - Svetlana je ubrzo locirana i novčanik joj je vraćen.

Foto: Youtube Printscreen

Suzana je, uz olakšanje, objavila srećne vesti:

- Uspeli smo. Hvala svima na pomoći - napisala je ona dokazavši ovom pričom još jednom koliko zajedništvo i dobra volja mogu značiti, pogotovo u stresnim situacijama daleko od kuće.