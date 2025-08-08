Slušaj vest

Ivan Ristić takođe kaže za Kurir da su pred nama vreli dani i da će lokalno u pojedinim mestima za vikend biti i do 40 stepeni Celzijusovih.

- Za sada u modelima nema maksimuma preko 40 stepeni što je dobro, a i rashlađivaće nas koliko jugoistočni vetar nešto nalik košavi. Ovaj avgust bi mogao da bude upamćen po jednom od dužih i jačih toplotnih talasa. Modeli prognoziraju povratak vrelog afričkog vazduha i od 9, 10. avgusta mogli bismo da ostanemo zarobljeni pod njim dve sedmice, ali i duže, jer se kraj tog toplog talasa još uvek ne nazire. U poređenju sa julskim toplotnim talasom gde je temperatura lokalno išla i preko 40 stepeni u ovom za sada nema izgleda za takvu situaciju, ali će biti dosta duži - najavljuje Ristić.

Prema njegovim rečima u Ćupriji, Leskovcu, Smederevskoj Palanci i ostalim vrućim tačkama i sada možemo da očekujemo maksimume.

Foto: Kurir Televizija

Vraćaju se tropske noći

- Kraće osveženje sa nižim temperaturama možemo da očekujemo od 18. do 25. avgusta kada će se maksimalne temperature kretati od 31 do 36 stepeni. Konkretnije zahlađenje očekujemo posle 25. avgusta, ali za sada je taj dug period neizvestan. Dobro je što je sunce sada ipak dosta niže, noći duže, dani kraći, tako da će jutra u tom periodu biti dosta svežija.

Toplotni talas u Evropi od 11. do 18. avgusta Foto: Ivan Ristić/ Facebook

- Minimalna temperatura će u nižim predelima uglavnom biti između 15 i 20 stepeni, jedino u Beogradu i drugim velikim gradovima, urbanim centrima, imaćemo temperature između 20 i 25 stepeni, odnosno, tropske noći. Ostali gradovi će moći preko noći malo da predahnu od vrućina - navodi Ristić i dodaje:

U Srbiju stiže osveženje od 18. avgusta Foto: Ivan Ristić/ Facebook