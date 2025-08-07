Slušaj vest

Leto je već uveliko tu, međutim ne preduzimaju svi neophodne mere zaštite tokom relaksacije. Tokom visokih letnjih temperatura lako je zaneti se u lepom vremenu tokom odmora, međutim moramo obratiti pažnju i na zaštitu kože od jakog uticaja UV zraka.

Dermatolog je za Kurir televiziju otkrila kako najbolje možemo zaštiti svoju i kožu svojih najmilijih na ovim visokim temperaturama.

Foto: Kurir Televizija

- Kada govorimo sa kozmetičke strane, bitni su tretmani kao što su priprema kože, čišćenje kože i hidratacija, jer često pacijentkinje dolaze posle mora i kukaju kako su se upalile, kako im je koža upaljena, a takođe se žale na akne, tako da je to najvažnije nakon mora i tokom ovog perioda sunca - kaže dermatolog i dodaje:

- Što se tiče dermatološke strane, tu su laseri i to ne ablativni laseri. Šta to znači? To su laseri koji nemaju period oporavka i mogu da se rade tokom cele godine. Ja u svojoj ordinaciji imam Harmony Amo laser koji ima nekoliko programa upravo za tu sintezu kolagena i za regeneraciju.

Najveća greška koju pacijenti često prave je što se leče na svoju ruku i ne konsultuju dermatologa, što u pojedinim slučajevima može voditi ka ozbiljnim komplikacijama.

- Svi moramo da koristimo kreme sa zaštitnim faktorom visoke zaštite i najčešće ćete videti 50 SPF oznaku koja mora da se koristi tokom izlaganja suncu. Ono što ja svojim pacijentima preporučujem je da se čak i niži faktori kao što su 30 SPF koriste i tokom cele godine ukoliko je neko sklon pigmentacijama - kaže dermatolog i dodaje:

- A što se tiče nege nakon sunčanja, uvek je najvažnija hidratacija reparativnim kremama da bismo kožu hidrirali dobro. Ukoliko su blaže forme opekotina, najvažnije je koristiti hladne obloge, gelove s alojem ili kreme kao što su Cicaplast kreme. Međutim, ukoliko dođe do težih oblika i ukoliko vidimo plikove na koži, potrebno je javiti se dermatologu. Ukoliko se desi opekotina ramena i leđa, potrebno je nositi belu majicu na plaži i tokom narednih dana na suncu da ne bismo pogoršali stanje.

Obavezno mazanje zaštitnog faktora i nega kože trebaju činiti sastavni deo relaksacije ili aktivnosti na suncu za sve uzraste u cilju što kvalitetnijeg uživanja u letu i lične zaštite.

