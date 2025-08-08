Slušaj vest

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", na teritoriji Republike Srbije do 3.

avgusta 2025. godine registrovano je šest slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji.

Prijavljeni slučajevi su sa teritorije Južnobačkog (tri slučaja), Grada Beograda (jedan slučaj), Pomoravskog (jedan slučaj). i

Južnobanatskog okruga (jedan slučaj). Među obolelima četiri osobe su muškog pola i dve ženskog. Prosečna starost obolelih je 68

godina, prenosi Republika.

U sezoni nadzora 2025. godine, do 30. jula 2025. godine u državama Evropske unije (EU) i Evropske ekonomske zajednice (EEZ)

slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji su registrovani u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, Francuskoj i Bugarskoj.

Šta je Groznica Zapadnog Nila?

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa

Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji

uobičajeno traje od juna do novembra meseca.

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca, i to: