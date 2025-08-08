Slušaj vest

Gornji Milanovac – Nakon što je snažno nevreme praćeno gradom 27. jula 2025. godine pogodilo pojedine delove opštine Gornji Milanovac i izazvalo ozbiljnu materijalnu štetu, predsednik opštine doneo je odluku o ukidanju vanredne situacije na tim područjima.

- Odlukom koja je stupila na snagu, vanredna situacija se ukida na teritoriji mesnih zajednica Takovo, Ozrem, Donji Branetići, Beršići, Brezna i Vrnčani. Vanredna situacija u ovim mestima bila je proglašena 28. jula, dan nakon što je nevreme opustošilo useve, oštetilo infrastrukturu i prouzrokovalo brojne probleme stanovništvu. - potvrdio je RINA, predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević.

Odluka o ukidanju vanredne situacije doneta je na osnovu preporuke Opštinskog štaba za vanredne situacije, koji je održao svoju drugu vanrednu sednicu prošlog jutra u 10 časova.