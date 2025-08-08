Slušaj vest

Gornji Milanovac – Nakon što je snažno nevreme praćeno gradom 27. jula 2025. godine pogodilo pojedine delove opštine Gornji Milanovac i izazvalo ozbiljnu materijalnu štetu, predsednik opštine doneo je odluku o ukidanju vanredne situacije na tim područjima.

- Odlukom koja je stupila na snagu, vanredna situacija se ukida na teritoriji mesnih zajednica Takovo, Ozrem, Donji Branetići, Beršići, Brezna i Vrnčani. Vanredna situacija u ovim mestima bila je proglašena 28. jula, dan nakon što je nevreme opustošilo useve, oštetilo infrastrukturu i prouzrokovalo brojne probleme stanovništvu. - potvrdio je RINA, predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević.

Odluka o ukidanju vanredne situacije doneta je na osnovu preporuke Opštinskog štaba za vanredne situacije, koji je održao svoju drugu vanrednu sednicu prošlog jutra u 10 časova.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoRazorno nevreme oštetilo skoro 100 kuća na teritoriji Gornjeg Milanovca: Meštani prijavili štetu a opština pomaže sa 50 odsto novačnih sredstava
17544845861753641381_gornji-milanovac-nevreme-foto-opstina-uprava-06.jpg
SrbijaODRŽANI MIHOLJSKI SUSRETI SELA SRBIJE - Promovisanje života i tradicije u ruralnim krajevima privuklo ogromnu pažnju
puls clean.01_47_00_06.Still010.jpg
Društvo"Nevreme je nosilo krovove i lomilo prozore" Komisija za procenu štete je na terenu: Evo kakvo je sada stanje u Gornjem Milanovcu i Čačku
Screenshot_2.jpg
HronikaMEMORIJALNI TURNIR U ČAST NAJBOLJIH DRUGOVA KOJI SU ZAJEDNO OTIŠLI U SMRT! Najbliži ne zaboravljaju Radovana i Nikolu, pa za vikend igraju fudbal!
screenshot-20240606-100713-com.facebook.katana-edit-429366117470167.jpg