Božidar Perović u fabrici za preradu ribe na Aljasci radi 12 sati, ali je zarada odlična

Slušaj vest

Dok se većina naših ljudi, koji žele da okušaju sreću u inostranstvu, sele u Nemačku i Austriju, jedan Srbin, Božidar Perović, je svoj mir pronašao na dalekom ostrvu Kodijak, koje pripada američkoj državi Aljaska, a za koje veliki broj ljudi nije ni čuo.

On tamo radi u fabrici za preradu ribe, a dnevna zarada mu je, kako kaže, od 180 do 200 dolara.

Božidar Perović će na ostrvu Kodijak koje pripada Aljasci raditi dva i po meseca. Foto: Tik Tok Printscreen/calac.digitalac

- Kodijak je raj na zemlji - započinje priču Božidar na svom Tik tok nalogu "calac.digitalac".

Život medu lososima i blast frižiderima

Božidar trenutno radi u fabrici za obradu lososa, jednoj od brojnih u Kodijaku, malom ribarskom gradiću na jugozapadu Aljaske. Posao je jednostavan, ali zahteva izdržljivost i disciplinu. U fabrici se obrađuju različite vrste lososa - glave se seku, iznutrice uklanjaju, riba se filetirana ručno ili pomoću mašina, pakuje u posebne oramne i potom šalje u ogromne "blast" frižidere.

Rad u fabrici za preradu je jednostavan, ali zahteva izdržljivost Foto: Christoph Mohr / DPA / Profimedia

Oni koji rade u "Case App" sektoru zaduženi su za zamrznute filete. Posao je konstantan, ali Božidar ga ne doživljava kao težak.

- Radim dvanaestice, odnosno 12 sati. Međutim, 12 sati prođe neverovatno brzo. Prva tri dana su možda teška, ali kad uđeš u šemu - ide lako - objašnjava on na svom profilu.

Zarađuje i do 200 dolara dnevno

Iako njegov radni dan traje 12 sati, plaćeno mu je 11 i po sati.

Božidar trenutno radi u fabrici za obradu lososa Foto: Joshua Roper / Alamy / Profimedia

- Neću da vas zamaram porezima i odbicima, ali dnevno to je od 180 do 200 dolara. Računajte sami - kaže on uz osmeh.

Radiće, kaže, u kontinuitetu 2,5 meseca bez pauze. Eventualno će možda, ako mu bude preteško, uzeti koji dan slobodan. To znači da će za dva ipo meseca zaraditi oko 15.000 dolara.

Manuelni rad, ali mozak ne miruje

Iako radi posao koji opisuje kao "manuelni", Božidar ne dozvoljava da mu mozak otupi. Svestan je da ovakvi poslovi mogu mentalno iscrpeti, pa nalazi nacine da ostane mentalno aktivan i motivisan. Dok radi, on kaže devet sati sluša muziku, a tri sata se kulturno uzdiže.

- Slušam audio knjige na engleskom. Kulturno uzdizanje mora u svakom slucaju, čak i ovoj zabiti - kaže on.

U fabrici za preradu ribe Božidar obrađuju različite vrste lososa Foto: Michael Nolan / robertharding / Profimedia

Kodijak - izolacija puna života

Grad Kodijak, koji broji svega nekoliko hiljada stanovnika, oduševio je Božidara svojom lepotom i mirnoćom.

- Ima kafić, ima lepih destinacija, imaš gde da se prošetaš. Civilizovano. Čak i ovde, u ovoj zabiti, možeš da živiš dobro - tvrdi on.