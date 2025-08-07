Slušaj vest

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava, kojom se omogućava nastavak organizovane odbrane od poplava na teritoriji Srbije u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima.

Uredbom se takođe uređuje organizaciona struktura odbrane od poplava sa imenovanim subjektima i hijerarhijom rukovođenja, saopšteno je iz vlade, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Uredba je doneta radi organizovanog kontrolisanog i efikasnog sprovođenja odbrane od poplava kao i da bi se sprečilo ugrožavanje ljudskih života i materijalnih dobara od štetnog dejstva poplava, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Telegraf

