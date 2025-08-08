Stana Arnaut

Učiteljicu u školi bivši đaci silovali pa zaklali



Biblioteka "Sveta Stana Arnaut" - nevelika u isto tako nevelikoj nekadašnjoj školi "Sveti kralj Milutin" u Prebilovcima, značajan je čuvar sećanja na zločin i nevino postradale, među kojima posebno mesto ima Prebilovčanima voljena učiteljica. Još devojka, Stana Luke Arnauta, rođena u Metkovićima 1909, pre dolaska na službu u Prebilovce, u kojima će i naći ljubav - deset godina mlađeg Maksima Buluta, bila je učiteljica u Gabeli. I upravo njeni nekadašnji učenici iz Gabele silovaće je u ovoj školi, danas Kulturnom i duhovnom centru "Sveti kralj Milutin", na čijem ulazu je Stanina bista. A unutra, posebno je mesto za repliku Stanine stolice, koja se čuva u Muzeju žrtava genocida u Beogradu.

Kad su se ustaše iživele nad mučenicom, tog 5. avgusta, zaklale su je pred školom i bacile u obližnju Ždrakanovića bašču. Unakaženo telo kasnije će pronaći meštani, a porodica Bulut će je sahraniti zajedno s njenim Maksimom.

- Ustaše su Maksima izvele iz bolesničke postelje i ubile u blizini kuće - veli nam Aleksa Dragićević dok stojimo pred porodičnom grobnicom Milana Buluta, koju mu podigoše sinovi iz drugog braka. Tu su upisana imena ubijenih mu najmilijih '41. - majka Stana, braća Maksim i Vaso, žena Jevrosima i deca Milosavka (11), Kosa (9) i Zdravko od tri godine. I ispod svih njih - Stana Arnaut. Nisu je zaboravili Maksim i Zdravko, Milanovi sinovi, koji dobiše imena po stradalnicima, kao i sva deca iz drugog braka preživelih Prebilovčana.