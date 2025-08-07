Slušaj vest

Senzori za kontinuirano praćenje glukoze "FreeStyle Libre", toliko važni obolelima od dijabetesa, a za čiji dolazak se zalagao i Kurir, konačno su na tržištu Srbije. Uskoro će biti i besplatni za decu s nestabilnom šećernom bolešću do 18 godina starosti i obolele koji koriste spoljne portabilne insulinske pumpe.

A vest koja sledi iza ove je još veća i važnija - država bi o svom trošku trebalo da omogući senzore, kojih je više proizvođača, i posle 18. godine za sve one koji su pravo na njih ostvarili pre punoletstva! Jer, kao što smo toliko puta pisali, ovaj "tihi ubica" ne nestaje s navršenih 18 godina, gde je bila granica!

"FreeStyle Libre 2 plus" senzor u pakovanju na srpskom jeziku, koji je napredniji model nove generacije, a koji sadrži čitač i senzor trajanja 15 dana, kako su za Kurir naveli iz Ministarstva zdravlja, od ponedeljka je u apotekama Srbije.

Za početak, bar legalno može da se kupi i kod nas. A ne da ga, posebno roditelji za decu, kupuju na crno, što su mnogi činili iako o trošku RFZO imaju pravo na senzore drugih proizvođača. Država, očigledno svesna da je sad najpreče omogućiti ove senzore o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja (uz određene indikacije), izmenila je pravilnik kojim se podiže visina naknade za pomagala, kako bi oboleli "libru" dobijali besplatno.

Foto: Shutterstock

Nakon RFZO, izmenjeni Pravilnik o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, prošao je i Ministarstvo zdravlja. Te se, kako navode u ministarstvu, očekuje skoro objavljivanje u Službenom glasniku, nakon čega počinju da teku rokovi vezani za dostupnost ovih senzora građanima.

- Senzori za praćenje nivoa šećera već su dostupni preko RFZO od 2020, određenim grupama pacijenata - deci do 18 godina s nestabilnim (tzv. brittle) dijabetesom, kao i osobama koje koriste spoljne portabilne insulinske pumpe. Trenutno, "Libre" senzori se ne nalaze među pomagalima koje pokriva RFZO, jer nisu bili registrovani u trenutku kad su sklapani ugovori za 2025. godinu - naveli su iz RFZO za Kurir i podsetili da je u aprilu "libra" registrovana u ALIMS.

Iz Fonda najavljuju još jedan, veliki korak za osobe s dijabetesom.

- RFZO je pokrenuo postupak donošenja predloga pravilnika kojim se uređuje pravo na pomagala, pa i pravo na senzor, na taj način da se ovo inovativno pomagalo obezbeđuje i deci s nestabilnim dijabetesom i posle 18 godina života, ukoliko su pravo na senzor ostvarila do svoje 18. godine. Pravilnik će u naredne dve nedelje biti poslat Ministarstvu zdravlja, a nakon objavljivanja u Službenom glasniku i ova osigurana lica će moći dobiti senzor na teret Republičkog fonda - navode u RFZO.

Husein Memić Foto: Printscreen/Instagram