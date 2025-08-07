Slušaj vest

Ministarstvo pravde najavilo je da će objavljivanje intimnih sadržaja bez pristanka, sa ciljem osvete, ponižavanja ili kontrole – uskoro biti jasno prepoznato kao krivično delo.

Planirane su i izmene zakona o maloletnicima koje će dodatno zaštititi decu od nasilja, kroz jače mere vaspitnog nadzora i obaveze roditelja.

Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra je za Kurir pričala o ovoj temi:

- Žene kojima se to dešava vape za tim da se to zaustavi. Njima krivična odgovornost za ovo treba jer postoje počinioci koji se ne zaustavljaju, koje ne možete nikako zamoliti ili pitati, već to rade ponovo.

O psihološkim aspektima ove pojave, za Kurir televiziju diskutovala je Jelena Vukičević, psiholog.

- Ovo je namerno ponižavanje ličnosti i slobode žrtve. Ovde se javlja šok, bespomoćnost, bes, pa i osećaji depresije, ali i duboke usamljenosti i izolovanosti jer žrtve ne vide gde mogu da zatraže pomoć. Na kraju, to zaista jeste traumatičan događaj i ona potencijalno ne prestaje, pogotovo jer sadržaj na internetu ostaje zauvek tamo - započela je Vukičević, pa nastavila:

- Takva ucena je velika moć, urušava integritet osobe i to je vrsta rodne kontrole, a ranije je bilo ekonomsko nasilje nad ženama kada su zavisile od muža u tom aspektu, pa je i ovo svojevrsna rodna kontrola.

