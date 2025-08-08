Važne vesti za sve vozače! Radovi na petlji Beograd - Bubanj Potok kreću od večeras, evo kako dolazi do promena na putu: Oglasili se iz JP Putevi Srbije!
Tokom radova, saobraćaj će se odvijati prilagođenim trakama kako bi se osigurala sigurnost
Javno preduzeće "Putevi Srbije" objavilo je danas da će od večeras do petka u 5 sati, biti izvođeni radovi na uklanjanju i obeležavanju oznaka, na državnom putu I M, reda broj 11, petlja Beograd - petlja Bubanj Potok, u smeru ka Nišu.
Radovi će biti obavljeni na lokaciji koja se nalazi na potezu od 23+300 kilometra do 27+800 kilometra i počeće u zaustavnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.
Potom će izvođenje radova biti nastavljeno u preticajnoj traci, dok će vozna saobraćajna biti u funkciji za saobraćaj.
JP Putevi Srbije će u petak, 8. avgusta, u periodu od 9 do 15 sati, izvoditi radove na redovnom održavanju (kresanju i uklanjanju gustog šiblja i drveća na spoljnoj strani bankine i iznad potpornih zidova) na državnom putu I M reda broj 11, na deonici petlja Lasta petlja Bubanj Potok, od 25+900 km do 26+900 km, u smeru ka Nišu.
Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka u dužini od 1.000 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.
U isto vreme, JP Putevi Srbije radiće i na redovnom održavanju (košenje razdelnog pojasa) dela državnog puta I A reda broj 1, petlja Ostružnica petlja Beograd, od 195+500 km do 184+000 km, u smeru ka Novom Sadu.
Apel vozačima da poštuju propise
Radovi će se izvoditi u pokretu, uz zatvaranje preticajne saobraćajne trake u dužini do 400 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Svi navedeni radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
JP "Putevi Srbije" napominje i da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na auto-putevima Srbije.
- Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu - navodi se u saopštenju JP-a "Putevi", prenosi Blic pisanja Tanjuga.
Kurir.rs