Javno preduzeće "Putevi Srbije" objavilo je danas da će od večeras do petka u 5 sati, biti izvođeni radovi na uklanjanju i obeležavanju oznaka, na državnom putu I M, reda broj 11, petlja Beograd - petlja Bubanj Potok, u smeru ka Nišu.

Radovi će biti obavljeni na lokaciji koja se nalazi na potezu od 23+300 kilometra do 27+800 kilometra i počeće u zaustavnoj traci, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

Potom će izvođenje radova biti nastavljeno u preticajnoj traci, dok će vozna saobraćajna biti u funkciji za saobraćaj.

JP Putevi Srbije će u petak, 8. avgusta, u periodu od 9 do 15 sati, izvoditi radove na redovnom održavanju (kresanju i uklanjanju gustog šiblja i drveća na spoljnoj strani bankine i iznad potpornih zidova) na državnom putu I M reda broj 11, na deonici petlja Lasta petlja Bubanj Potok, od 25+900 km do 26+900 km, u smeru ka Nišu.

Tokom izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka u dužini od 1.000 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

U isto vreme, JP Putevi Srbije radiće i na redovnom održavanju (košenje razdelnog pojasa) dela državnog puta I A reda broj 1, petlja Ostružnica petlja Beograd, od 195+500 km do 184+000 km, u smeru ka Novom Sadu.

Apel vozačima da poštuju propise

Radovi će se izvoditi u pokretu, uz zatvaranje preticajne saobraćajne trake u dužini do 400 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Svi navedeni radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

JP "Putevi Srbije" napominje i da nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama na auto-putevima Srbije.

- Savetujemo da svi učesnici u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu - navodi se u saopštenju JP-a "Putevi", prenosi Blic pisanja Tanjuga.