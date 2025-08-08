Slušaj vest

Zalaganjem Kurira na srpsko tržište konačno su stigli besplatni najmoderniji senzori za kontinuirano praćenje glukoze "FreeStyle Libre", toliko važni obolelima od dijabetesa.

Sve je krenulo od inicijative i upornosti novinarke Kurira Jelene Spasić koja se i izborila na kraju da ovi senzori mogu legalno da se kupe i kod nas.

VELIKA POBEDA KURIRA! Senzori za praćenje glukoze stigli u Srbiju - Uskoro će biti besplatni! Jelena Spasić objasnila značaj ovih uređaja za dijabetičare Izvor: Kurir televizija

- Ovo je prvi, neophodni ali nedovoljni korak, jer je bitno da oni budu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, što će uskoro i biti. POtpisan je pravilnik koji to omogućava a uskoro će stupiti na snagu. Zahvaljujemo ministru Huseinu Memiću koji je izneo i svoju ličnu dramu, jer ima dete obolelo od dijabetesa, a rekao je da on kao ministar u Vladi kupuje te senzore na crno jer mu je preče zdravlje deteta - kaže Spasić.

Ona dalje objašnjava da ovaj senzor izgleda kao flaster koji se stavi na nadlakticu, meri nivo glukoze u međućelijskoj tečnosti, a tankom iglicom je uboden u kožu. Ovaj uređaj se algoritmom povezuje na mobilni telefon gde 24 sata dnevno osoba može proveriti svoje nivoe glukoze u organizmu.

- Postoje i alarmi koji upozoravaju da li šećer naglo pada ili naglo raste, što je posebno bitno kod dece kako bi roditelji na vreme reagovali - kaže Spasić.

