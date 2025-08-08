Slušaj vest

Činjenica je da porodična penzija, inače zakonsko pravo naslednika, često predstavlja i ključnu finansijsku podršku, posebno za decu.

Međutim, da li to pravo uvek ide ruku pod ruku sa odgovornošću? Sve češće se može čuti kako mladi, zahvaljujući porodičnoj penziji, dobijaju ujedno i jednu vrstu sigurnosti, ali da li je uvek koriste na pravi način?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Miljana Stanković, predsednica Udruzenja penzionera “Mimoza”, kao i advokat Nemanja Milošević.

- To treba da bude znak poštovanja osobe čiju ste penziju nasledili. Ima dosta zloupotrebe, što se dece tiče dok su deca, odnosno pre 15 godina starosti ni ne shvataju o čemu se radi i ne pitaju mnogo, tu su majke ili očevi koji se brinu da deca imaju sve. Od 15. do 18. počnu oni da se pitaju i da postavljaju pitanja - kaže Stanković.

Stanković dodaje da su deca, posebno muška, u slučaju smrti roditelja se posle 15. godine "ponašaju kao gazde", u odnosu sa svojim roditeljem.

- Nekada preuzmu ulogu oca pa budu veoma odgovorni, a prema majci i mlađem bratu ili sestri se ponašaju kao da su dečica. Druga opcija je "gazde nema, sada sam ja gazda". To je bol koji oni ne znaju kako da prođu - kaže Stanković.

Ona objašnjava da od 18. godine oni veruju da treba da upravljaju tim novcem.

Na društvenoj mreži Redit osvanula je i objava jednog osamnaestogodišnjaka koji je postavio pitanje da li porodična penzija pripada samo njeu, ili i njegova majka ili mlađi brat imaju pravo na istu. Advokat je za Kurir objasnio:

- Nema nikakvih zakonskih nejasnoća. On je korisnik, zakon kaže da je to pravo članova porodice koji su tačno određeni zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. U slučaju da su deca mlađa od 15 godina oni dobijaju penziju bez uslova, ako su stariji dobijaju do 20. godine ukoliko su u srednjoj školi, a ako odu na visoko obrazovanje dobijaju penziju do 26. godine - kaže Milošević.

Milošević kaže da u ovom slučaju, stariji brat je korisnik dok mlađi brat nije, ali bi mogao da stekne to pravo zahtevom.

- Ako taj dečko želi da koristi porodičnu penziju samo za sebe, pošto je on već pravno jedini korisnik, onda ne treba da živi u zajednici. Porodična penzija nije džeparac, daje se do trenutka školovanja. Zakon je predvideo i da ukoliko se razbolite tokom školovanja može vam se produžiti korišćenje penzije, ili ukoliko odete u vojsku - kaže Stanković.

