Koliko je česta zloupotreba porodičnih penzija? Evo ko sve ostvaruje pravo i u kom slučaju nećete dobiti novac - Stanković: Deca počnu da se ponašaju kao gazde
"U slučaju da su deca mlađa od 15 godina oni dobijaju porodičnu penziju bez uslova, ako su stariji dobijaju do 20. godine ukoliko su u srednjoj školi"
Činjenica je da porodična penzija, inače zakonsko pravo naslednika, često predstavlja i ključnu finansijsku podršku, posebno za decu.
Međutim, da li to pravo uvek ide ruku pod ruku sa odgovornošću? Sve češće se može čuti kako mladi, zahvaljujući porodičnoj penziji, dobijaju ujedno i jednu vrstu sigurnosti, ali da li je uvek koriste na pravi način?
Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Miljana Stanković, predsednica Udruzenja penzionera “Mimoza”, kao i advokat Nemanja Milošević.
- To treba da bude znak poštovanja osobe čiju ste penziju nasledili. Ima dosta zloupotrebe, što se dece tiče dok su deca, odnosno pre 15 godina starosti ni ne shvataju o čemu se radi i ne pitaju mnogo, tu su majke ili očevi koji se brinu da deca imaju sve. Od 15. do 18. počnu oni da se pitaju i da postavljaju pitanja - kaže Stanković.
Stanković dodaje da su deca, posebno muška, u slučaju smrti roditelja se posle 15. godine "ponašaju kao gazde", u odnosu sa svojim roditeljem.
- Nekada preuzmu ulogu oca pa budu veoma odgovorni, a prema majci i mlađem bratu ili sestri se ponašaju kao da su dečica. Druga opcija je "gazde nema, sada sam ja gazda". To je bol koji oni ne znaju kako da prođu - kaže Stanković.
Ona objašnjava da od 18. godine oni veruju da treba da upravljaju tim novcem.
Na društvenoj mreži Redit osvanula je i objava jednog osamnaestogodišnjaka koji je postavio pitanje da li porodična penzija pripada samo njeu, ili i njegova majka ili mlađi brat imaju pravo na istu. Advokat je za Kurir objasnio:
- Nema nikakvih zakonskih nejasnoća. On je korisnik, zakon kaže da je to pravo članova porodice koji su tačno određeni zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. U slučaju da su deca mlađa od 15 godina oni dobijaju penziju bez uslova, ako su stariji dobijaju do 20. godine ukoliko su u srednjoj školi, a ako odu na visoko obrazovanje dobijaju penziju do 26. godine - kaže Milošević.
Milošević kaže da u ovom slučaju, stariji brat je korisnik dok mlađi brat nije, ali bi mogao da stekne to pravo zahtevom.
- Ako taj dečko želi da koristi porodičnu penziju samo za sebe, pošto je on već pravno jedini korisnik, onda ne treba da živi u zajednici. Porodična penzija nije džeparac, daje se do trenutka školovanja. Zakon je predvideo i da ukoliko se razbolite tokom školovanja može vam se produžiti korišćenje penzije, ili ukoliko odete u vojsku - kaže Stanković.
