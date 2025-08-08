Slušaj vest

Devojčica Ivana Jovanović (15) iz Kučeva nestala je 5. avgusta i već dva dana o njoj nema nikakvih informacija, potvrdila je njena sestra.

Kako kaže sestra, Ivana je poslednji put viđena 5. avgusta kod "Šika" u Kučevu oko 21 čas i od tada joj se gubi svaki trag.

- Nakon što sam na društvenim mrežama objavila da je nestala, javilo nam se juče mnogo ljudi da ju je videlo tada na tom mestu, ali nemamo nikakvu informaciju i nigde je nema - kaže sestra Jelena uznemireno.

Slučaj je odmah prijavljen policiji.

- Sve smo pretražili, išli smo i po kućama, nigde je nema - dodaje sestra.

Ivana Jovanović u trenutku nestanka na sebi je imala crne helanke i crno zelenu trenerku, visoka je oko 160 centimetara, ima crnu kosu i braon oči.

Ako je vidite odmah pozovite policiju.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteDruštvoVELIKA POBEDA KURIRA! Senzori za praćenje glukoze stigli u Srbiju - Uskoro će biti besplatni! Jelena Spasić objasnila značaj ovih uređaja za dijabetičare
dijabetes shutterstock_2442305533.jpg
DruštvoPOČINJE NOVI, NAJDUŽI TOPLOTNI TALAS, SVE ĆE GORETI! Stižu pakleni dani! Kuvaćemo se na TROPSKIM TEMPERATURAMA sve do ovog datuma: Ovo su vruće tačke Srbije
Vrućine u Srbiji, ljudi se rashlađuju vodom
DruštvoBožidar u fabrici ribe na Aljasci radi 12 sati dnevno, ali za dva i po meseca zaradi pravo bogatstvo! "Ovo je raj na zemlji, ali ima jedna mana!"
Božidar Perović/Rad u fabrici za preradu ribe na Aljasci
DruštvoOva opasna bakterija napada creva, a može da razori i ceo organizam! Ima je u jajima, mesu i slatkišima: Simptomi su opasni
salmonela piletina shutterstock_2618323933.jpg