Slušaj vest

Ruski naučnici razvili su terapijsku vakcinu protiv raka, koja se koristi za lečenje obolelih. Prvi fokus je na melanomu, ali se očekuje širenje i na druge vrste karcinoma.

Jedan od najvećih stručnjaka u oblasti fiziologije u Srbiji, profesor doktor Vladimir Jakovljević koji je i deo ovog tima koji predvodi profesor doktor Sergej Boljević sa Sečenovskog Univerziteta u Moskvi, otkriva za Kurir televiziju i šta će to značiti za Srbiju?

Ruski naučnici razvili terapijsku vakcinu protiv raka: Da li ova terapija stiže i u Srbiju? Izvor: Kurir televizija

- U toku prošle godine su završili testiranje na životinjama, što je pokazalo odlične rezultate. Uzeli su 4 ubice čovečanstva, to su maligni melanom, čuveni mladež koji brzo metastazira, karcinom pluća, bubrega i pankreasa. Oni su se fokusirali u poslednje vreme na maligni melanom i karcinom pluća, te takozvane nesitnoćelijske karcinome pluća, pošto u karcinomu pluća ima više histoloških varijant - kaže Jakovljević.

Jakovljević navodi da terapija ima za cilj da podstakne imuni odgovor našeg organizma na konkretno taj tumor.

- Oni su u saradnji sa Lomonosovim univerzitetom, odnosno njihovim čuvenim fakultetom za matematiku, i napravili, koristeći veštačku inteligenciju, vrlo brzu mogućnost da se putem veštačke inteligencije napravi kostur za ta antitela koja će organizam sam stvarati protiv tog konkretnog tumora - kaže Jakovljević.

On dodaje da se dalje konzerviraju uzorci krvi pacijenta, pa mu se u 10 doza vraća krv svake dve nedelje.

- Kriterijumi podrazumevaju pacijente koji su u poslednjoj fazi bolesti, odnosno koji su rezistentni na sve vrste terapije do tada, ukoliko procene na osnovu tih parametara da on može da uđe u ovu eksperimentalnu terapiju, onda se primenjuje tih deset doza u roku od pet meseci, on leži u bolnici i na svake dve nedelje mu se daje jedna doza - kaže Jakovljev.

Jakovljević kaže da su rezultati urađeni u eksperimentalnim uslovima fantastični, potpuno nestaje primarni tumor i metastaze, konkretno kod melanoma.

- Da li će tako biti na ljudima? Ja bih sačekao prve pacijente koji će imati tamo tretman, da možemo nešto konkretnije da kažemo, jer put od ideje preko eksperimentalnih životinja je mnogo duži da bi došlo do rutinske primene. Profesor Boljević, moj šef tamo ima ideju da ljudi koji imaju ovu vrstu bolesti mogu da se jave i pošalju dokumentaciju Rusiji, da oni procene da li su ti pacijenti za uključivanje ili nisu. Za ljude van Rusije to ima svoju cenu koja nije bezazlena - kaže Jakovljević.

On objašnjava da je druga varijanta mogućnost da će nastati sistemska saradnja između državnih institucija u Srbiji i Rusiji, pa dodaje da naš institut Torlak ima sve uslove za adaptaciju.

Jakovljević navodi da je prilikom posete akademika Ginsburga prošle godine, kada je izabran za počasnog doktora nauka na Univerzitetu u Kragujevcu, pri susretu sa zvaničnicima Srbije bila izražena dobra volja sa obe strane da se ovakva akcija sprovede i u Srbiji.

- U ovom momentu oni su otvorili mogućnost za tretman tog tumora i nesitnoćelijskih karcinoma pluća, postoji mogućnost i da se prošire na druge varijante. Postoji tu i druga mogućnost, to je takozvana entero-mix vakcina koja potpuno drugačije ima princip rada, nije ovako personalizovana kao kao ova terapija i ona se bazira na enterovirusima koji memorišu imuni odgovor na ovo. U svakom slučaju se prvo testira da li uopšte pacijent može da reaguje na ove enteroviruse koji bi onda napravili praktično antitela na taj poslan tumor.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs