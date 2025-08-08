Tuga
SRBIN UMRO NA PLAŽI U GRČKOJ! Dramatične scene u Nei Poriju: Spasioci nosili čoveka bez svesti, nije mu bilo spasa
Državljanin Srbije (44) preminuo je u sredu na plaži Nei Pori u Grčkoj.
Spasioci su čoveka bez svesti odvezli sa plaže i pokušali da mu pomognu, ali je nažalost proglašen mrtvim.
Prema Obalskoj straži, 44-godišnjaku su prvobitno pružili prvu pomoć spasioci, a zatim je kolima hitne pomoći EKAB prevezen u zdravstveni centar, gde je proglašen mrtvim.
Četvrto odeljenje za luku Platamonas Centralne lučke uprave Soluna, koje sprovodi preliminarnu istragu, naložilo je obavljanje obdukcije u Službi sudske medicine Soluna.
Za sada nije poznato kako je došlo do tragedije.
